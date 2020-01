Halve finale Protos Weering vol verrassingen

Poule A

De zondagtak van Hoogeveen was tot nu toe ongeslagen op het Protos Weering toernooi, en ook in de poule leek de ploeg af te stevenen op winst. In de voorlaatste wedstrijd namen de blauwhemden het op tegen het eveneens ongeslagen Alcides. Daarbij zou Hoogeveen aan een gelijkspel genoeg hebben gehad voor groepswinst. De Meppelers maakten echter korte metten met die ambities en met een 3-1 zege mocht de ploeg in het zwart-geel feest vieren. Door een zege van SVBO leek zelfs plaatsing voor de tussenronde nog in gevaar, maar door een overtuigende 8-3 zege in de laatste wedstrijd bleef dat lot Hoogeveen bespaard.

Poule B

Hoogeveen zaterdag leek voor een stunt te gaan zorgen door de verrassende winnaar van de poule te gaan worden. De ploeg won van DZOH, verloor vervolgens van Elim, en maakte in 4-1 korte metten met Noordscheschut. Door een 1-1 gelijkspel tegen Germanicus bleef de derdeklasser de koppositie vasthouden. Alleen Noordscheschut kon in de laatste wedstrijd van de avond nog een bedreiging vormen, maar dan moest ruim gewonnen worden van 'aartsrivaal' Elim. Noordscheschut toonde spierballen en rekende in 5-0 met de voormalig Protos-eindwinnaar af. Dat was genoeg om met 1 doelpunt verschil de koppositie van Hoogeveen over te nemen. Noordscheschut plaatste zich daarmee direct voor de finale, terwijl Hoogeveen is veroordeeld tot de tussenronde van woensdag. Elim eindigde onderaan met slechts drie punten.

Poule C

In poule C had MSC geen kind aan de concurrentie. De Meppelers kwamen weliswaar enkele keren op achterstand, zoals tegen Rolder Boys en Bergentheim, maar al na de achtste speelronde was duidelijk dat de groepswinst MSC niet meer kon ontgaan. De 1-3 nederlaag tegen Dalen bracht daar geen verandering in. Bergentheim wist uiteindelijk op doelsaldo Dalen achter zich te houden. De Overijsselse ploeg plaatste zich daardoor voor de tussenronde.

Poule D

In poule D waren Emmen en Gramsbergen de smaakmakers. Beide ploegen wonnen al hun groepswedstrijden, maar in het onderlinge duel was Gramsbergen in 3-0 te sterk voor Emmenaren. Hierdoor plaatsten de Overijsselaars zich voor de finale en is Emmen gedwongen de tussenronde te spelen.

Poule E

Drenthina leek hard op weg om de finale te halen. De Emmenaren wonnen drie duels op rij, maar gingen in het onderlinge duel tegen directe concurrent ASVB met 1-0 onderuit. De ploeg uit Blijham had het daarna in eigen handen en door een zege op Bruchterveld in de laatste speelronde pakten de Groningers één punt meer dan Drenthina. Daardoor is ASVB net als vorig jaar finalist en moet Drenthina het woensdag opnemen in de tussenronde.

Tussenronde en Finale

De tussenronde van Protos Weering staat voor aankomende woensdagavond op het programma. Hoogeveen zondag, Hoogeveen zaterdag, Emmen, Drenthina en Bergentheim strijden van voor de laatste plaats in de finale.

De finale wordt aankomende zaterdagavond gespeeld. Alcides, MSC, Noordscheschut, Gramsbergen en ASVB zijn direct geplaatst. Zowel de tussenronde als de finale van Protos Weering worden live uitgezonden op de livestream van rtvdrenthe.nl/wedstrijd. Een uitgebreide samenvatting van vandaag is zondag te zien in Onze Club op TV Drenthe.