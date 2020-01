FC Emmen in Estepona: De kop is eraf

De uit Roemenië teruggekeerde Hilal Ben Moussa bleek fit genoeg om beide trainingen mee te doen en genoot zichtbaar. "Ik ben blij om weer deel uit te maken van deze groep. In mijn periode in het buitenland heb ik ook met veel spelers contact gehouden en met Nick Bakker zelfs dagelijks."

Grote waarde

Dick Lukkien is content met de terugkeer van Ben Moussa en hoopt op nog een oude bekende. Caner Cavlan, die Emmen verruilde voor Wenen, zit op een dood spoor bij Rapid Wien en wil graag terug naar zijn oude club. "Hij is van grote waarde geweest vorig seizoen en gezien de blessure van Jan-Nicklas Beste is hij zeer welkom. Ik heb geen idee of hij komt. Dat zal voornamelijk afhangen van de financiën."

We zijn in ieder geval heel alert op een paar spelers die we op het oog hebben." Dick Lukkien over mogelijke versterkingen naast Cavlan

Of met de eventuele komst van Cavlan de selectie rond is laat Lukkien in het midden. "Er liggen geen lijntjes, maar we kijken wel om ons heen. Aan welke spelers we denken of op welke posities we versterkingen zoeken ga ik niet zeggen. Dat vind ik niet fair tegenover onze eigen spelers, maar ook niet ten opzichte van de spelers in kwestie. We zijn in ieder geval heel alert op een paar spelers die we op het oog hebben."

Vertrek of verhuur

Tegenover de komst (en misschien gaat dat wel hand in hand) staat wellicht het vertrek of verhuur van een speler uit de huidige selectie. "Die mogelijkheid bestaat, alleen kan ik daar nu nog niets over zeggen. Aan het eind van de week hebben we technisch overleg met directeur Ronald Lubbers erbij en dan zal meer duidelijk worden."