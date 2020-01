Anco Jansen: Ik hoop dat ik terugkom, maar het zal moeilijk worden

"Ik hoop dat ik terugkom, daar doe ik op dit moment ook alles voor, maar het zal moeilijk worden", aldus de Zwollenaar.

Slechts acht competitieminuten maakte hij in het afgelopen half jaar. "Natuurlijk is dat te weinig, maar ik heb gewoon een zware blessure. Heel simpel. Of ik vorig seizoen teveel risico heb genomen? Dat weet ik niet. Ik vond het op dat moment verantwoord. Overigens is het ook niet gezegd dat ik deze blessure op een andere manier kunnen voorkomen."

Ik wil vooral positief zijn en genieten als ik op het veld sta. Alleen dan kan je stappen maken." Anco Jansen over zijn knieblessure

Door de knieblessure, maar vooral door de vele terugslagen in de afgelopen periode, leeft Jansen inmiddels echt met de dag. "In voetbal telt gisteren sowieso niet, maar daarnaast word ik ook gedwongen om zo te leven. Toch wil ik vooral positief zijn. Voetbal is mijn leven en ik wil genieten als ik op het veld sta en meedoe met de positiespelletjes. Alleen dan kom ik verder. Die omschakeling heb ik wel gemaakt. Ik ben af en toe zwaar teleurgesteld geweest als ik dacht een stap te maken en het toch niet kon. Maar negatief zijn helpt me niet."

'De trainer bepaalt en die wilde me er graag bij hebben'

Hoop doet leven. Daar moet de oud-speler van Zwolle, Cambuur, Veendam, De Graafschap, Roda JC en het Turkse Boluspor zich aan vasthouden. Het is ook die hoop die trainer Dick Lukkien deed besluiten Anco Jansen mee te nemen naar Spanje. "De trainer bepaalt en die wilde mij er graag bij hebben. Maar dat wilde ik zelf ook hoor. Ik heb de laatste maanden veel binnen getraind en nu zie ik die gasten dagelijks. Die binding is mooi en vind ik persoonlijk ook belangrijk."

Met of zonder Jansen zal FC Emmen vanaf volgend weekend, wanneer Heracles de eerste tegenstander is, volle bak moeten om opnieuw handhaving te realiseren. "Ik heb daar vertrouwen in, al moet het stabieler worden. Thuis hebben we fantastische wedstrijden gespeeld, maar in uitduels zakken we te vaak door de ondergrens en is het in mijn beleving wel eens te vrijblijvend. Dat moet beter."

Er bestaat geen tweede Anco Jansen. Bovendien hoop ik dat Anco Jansen 1 ook nog aan bod komt." Anco Jansen over een eventuele vervanger

Om in de laatste 16 duels van het seizoen voldoende punten te pakken versterkte Emmen zich deze week al met Hilal Ben Moussa en ook de naam van Caner Cavlan klinkt nadrukkelijk. "Caner is natuurlijk van harte welkom", laat Jansen weten. Of FC Emmen nog op zoek moet naar een tweede Anco Jansen die zijn ploeg bij de hand neemt in uitduels, zoals bij VVV vorig jaar? "Er bestaat geen tweede Anco Jansen. Bovendien hoop ik dat Anco Jansen 1 ook nog aan bod komt."

