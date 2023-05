LOOS is weer terug! Eerste aflevering vanavond te zien

'Best lastig'

In de derde ronde wordt afscheid genomen van het magneetbordspel. "Dit jaar spelen we een spel met verschillende kernwoorden. Een voor een komen uiteindelijk zes woorden in beeld. Als je het antwoord bij het eerste woord al weet, verdien je zes punten. Bij het tweede woord vijf, enzovoorts."

En da's soms best lastig, stelt Oosterhuis. "Stel, we zoeken Dwingeloo. Dan krijg je als eerste woord misschien wel brinkdorp. Maar ja, daar zijn er zoveel van. Als dan Siepelkerk erbij komt, dan weet iedereen het natuurlijk wel."

In de vierde ronde zaten kandidaten normaal gesproken in een luie stoel. Dit jaar staan ze naast Oosterhuis om binnen een minuut zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. "Dat is het dagelijkse spelletje waar steeds de winnaar uitkomt."

Cor Timmerman

Oosterhuis is blij dat LOOS weer gaat beginnen. "De opnames waren weer erg leuk. Het is mooi om dit te doen", besluit hij. LOOS is vandaag vanaf 17.17 uur te zien, meteen na Drenthe Nu. Het programma wordt gedurende de avond meerdere keren herhaald.