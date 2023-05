Onrust op camping Ot en Sien in Roden nu gemeente zich beraadt over toekomst

De kans bestaat dat camping Ot en Sien in Roden verdwijnt. De gemeente Noordenveld zal de huurovereenkomst die het heeft met stichting Buitenrust opzeggen. Vanaf 1 januari 2025 kan er dan zomaar een nieuwe beheerder van het terrein zijn.

Dat bericht komt hard aan bij Wiebe Vorenholt, beheerder van de camping. Vooral omdat het college van B en W van de gemeente bij een werkbezoek volgens hem al had toegezegd dat stichting Buitenrust de grond opnieuw mocht huren. "Dat hebben ze een beetje beloofd."

Familie Kymmell

Verantwoordelijk wethouder Robert Meijer (VVD) ontkent dat. "We hebben juist toen al aangegeven dat we zouden kijken naar de toekomst van het terrein."

De gemeente Noordenveld is eigenaar van het campingterrein dat onderdeel is van Landgoed Mensinge. De voormalige gemeente Roden kreeg het ooit van de welgestelde familie Kymmell. Een bekend verhaal is dat de gemeente dat kreeg onder voorwaarde dat de grond altijd een recreatieve bestemming behield. Volgens wethouder Meijer is er bij de gemeente geen akte bekend waarin dat staat.

Onrust

Camping Ot en Sien is nu een kleinschalige camping met 47 plekken. De campinggasten zijn voornamelijk ouderen, waarvan sommigen er al decennia lang komen.

"Er is best wat onrust ontstaan", bevestigt beheerder Vorenholt. "Sommige mensen staan hier al meer dan 25 jaar. Nu krijgen ze te horen dat volgend jaar mogelijk het laatste jaar is."

'Gebonden aan aanbesteding'

De gemeente weet nog niet precies wat het met de grond wil. "Het is niet uitgesloten dat het een camping blijft en stichting Buitenrust kan zich weer inschrijven", zegt wethouder Meijer.

Maar volgens Meijer is het vanwege het Didam-arrest (zie kader) niet mogelijk de grond zomaar aan Buitenrust te kunnen beloven. "We zijn gebonden aan een openbare aanbesteding, tenzij wij daar gemotiveerd van af willen wijken. Die motiverende redenen zien wij zo niet."

Niet ontevreden

Grootschalige woningbouw is volgens Meijer in ieder geval geen optie voor het terrein. "We willen een ontwikkeling van het terrein die geen afbreuk doet aan Landgoed Mensinge", zegt hij. "Grootschalige woningbouw is geen reëel scenario."