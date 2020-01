Dak- en thuislozen kunnen nu elke zondag terecht bij Open Huis Assen

In eerste instantie was er een tekort aan vrijwilligers en kon het Open Huis maar een keer per maand opvang bieden, maar dat probleem is nu opgelost. "Mensen buiten onze regio hebben zich aangemeld. Zodoende kunnen we nu elke zondag open", zegt een opgeluchte Jos Engelman. Hij is een van de vrijwilligers.

Op zondag niet meer de kou in

"Normaal was het Blue Sunday in plaats van Blue Monday", lacht de dakloze Etienne van Doorn. "Maar dankzij het Open Huis Assen hoeven wij op zondag niet meer de hele dag de straat op in de kou." Doordeweeks en op zaterdag zijn er nog wel winkels open waar de dak- en thuislozen zich kunnen opwarmen, maar op zondag niet. Bij de nachtopvang van Cosis aan de Havenkade in Assen staan ze vanaf negen uur 's ochtends op straat.

Deze zondag lopen er zo'n tien mensen in- en uit. Achter het pand wordt er buiten gerookt, binnen drinkt een enkeling een warm kopje koffie. Engelman laat de bovenverdieping zien. Daar staan tafels met broodjes en mandarijnen. Ook de koelkast is gevuld. "Elke zondag dekken we de tafel en lunchen we ook samen." De lunch wordt mogelijk gemaakt door een financiële gift van het Asser ondersteuningsfonds Stila. Met de gift van bijna tienduizend euro worden er naast een lunch ook activiteiten aangeboden. "Denk aan een schilderworkshop."

Winterregeling

In november was de eerste openstelling. "Het gaat om een winterregeling. In april stoppen we met de ochtendopvang. Na apil kunnen de dak- en thuislozen vanaf twee uur 's middags hier weer terecht", besluit vrijwilliger Engelman.

Lees ook: