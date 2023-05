Dorpswinkel Alldro in Annen stopt, maar naam drogisterijketen leeft voort

Een opvolger is er tot Jans spijt niet. Het was de bedoeling dat de zaak over zou gaan op zijn dochter, maar de concurrentie van de landelijke drogisterijketens is simpelweg te groot om winstgevend te blijven met de kleine dorpswinkel.

"Het is niet anders, je kunt gewoon niet op tegen de 1+1-gratis-acties. Bovendien kun je veel van onze spullen inmiddels al bij de supermarkt kopen", vertelt Jan.

Ontmoetingsplaats

Hij vindt het vooral voor de klanten jammer dat de Alldro moet sluiten. In de loop der jaren is de dorpswinkel uitgegroeid tot een sociale ontmoetingsplaats. Jan: "Even een kop koffie, een praatje, de laatste roddels of een arm om de schouder. Dat zullen mensen die hier regelmatig kwamen denk ik wel gaan missen."

Zelf kijkt Jan al een aantal jaren uit naar zijn pensioen. "Het is al meer dan 19 jaar geleden dat we voor het laatst op vakantie zijn geweest. In ieder geval wil ik wat vaker naar Brabant, daar woont een kleinzoon. Lekker in een hotel logeren en hem dan van school halen", lacht Jan.

Naam leeft voort

Voor wie echt heimwee krijgt, kan nog wel naar de Alldro in Tynaarlo. Eigenaar Monique Edens begon als 17-jarige als winkelmedewerker bij de familie Efdee en is inmiddels eigen baas. "Wijmie en Jan wilden zich helemaal storten op de winkel in Annen. Toen heb ik gevraagd of ik de winkel hier kon overnemen. En dat lukt", vertelt Edens.

Haar dorpswinkel houdt het hoofd boven water, maar Edens benadrukt dat haar dorpsgenoten daar een belangrijke rol in hebben. "Als je zo'n winkel in de benen wil houden, heb je gewoon klanten nodig. Die zorgen voor omzet en met die omzet kun je blijven doorgaan. Als er geen mensen meer komen, dan is dat het einde van de dorpswinkel."