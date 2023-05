Oplossing voor containerprobleem Asserstraat in Rolde

Het probleem met het ophalen van de containers in de Asserstraat in Rolde is opgelost. Na overleg tussen de gemeente Aa en Hunze en de buurtvereniging Asserstraat mogen bewoners de containers in de straat weer aan beide kanten neerzetten. "We zijn er erg blij mee", reageert voorzitter Evelien Tuinier-Hofman van de buurtvereniging Asserstraat.

Nu is ervoor gekozen dat de container voortaan voor 07.00 uur wordt geleegd. "Dan is het rustig genoeg zodat de vuilnisophaler kan stoppen. Wij vinden het ideaal, want we mogen de avond ervoor al de container aan de weg zetten", zegt voorzitter Tuinier-Hofman. We hebben goede gesprekken gehad met de gemeente en we zijn blij dat dit eruit is gekomen."