Drèents Liedtiesfestival live te zien op RTV Drenthe: 'Springplank voor je carrière'

Het is de elfde editie van het muzikale evenement, dat jaarlijks georganiseerd wordt door Stichting REUR. Deze stichting zet zich in voor een verbreding van de Drentstalige muziek. "We zijn nu volop bezig met de laatste voorbereidingen. De vlucht van een Italiaans jurylid is geannuleerd, dus daar moeten we nu op het laatste moment nog wat voor verzinnen. Ideaal is het niet, maar ook dat komt vast weer goed", vertelt organisator Bert Kamping namens Stichting REUR.