Personeelsleden Emco leggen werk neer: 'Geen geld voor boodschappen of benzine'

De spandoeken worden opgehangen en de hesjes gaan aan. De kantine van sociaal werkbedrijf Emco in Emmen is het decor van een werkonderbreking van de medewerkers. Een half uur lang leggen zij het werk neer. Inzet: ruim 10 procent meer loon en een verdubbeling van de reiskostenvergoeding.

Naast Emmen wordt er ook actie gevoerd bij een Emco-vestiging in Coevorden. Medewerker Jan Pomp, tevens voorzitter van de bedrijfsledenvereniging, is in ieder geval tevreden over de actiebereidheid in Emmen. "Ik schat dat er ongeveer 100 werknemers aanhaken op deze locatie."

Iedereen voelt het belang van de actie, aldus Pomp. "Velen komen in de problemen omdat ze met hun huidige salaris niet meer rond komen. Sommigen werken en moeten alsnog de gang naar de voedselbank maken."

Want een rondje boodschappen komt net boven het budget uit. "Schrijnend", vat Pomp het samen. "We willen fatsoenlijk beloond worden voor het werk dat we doen. En geen zorgen dat we welke maand de eindjes aan elkaar moeten knopen."

Geen verwarming aan

Vakbondsbestuurder Elenda de Boer van de FNV vult het lijstje van Pomp moeiteloos aan: "Sommige werknemers durven de verwarming bij kou niet aan te zetten. Of het lukt ze niet meer om met eigen vervoer naar het werk te komen." Puur omdat de brandstof niet voldoende wordt gecompenseerd, zegt ze.

"Deze medewerkers verdienen lonen die rond het minimum liggen", legt ze uit. Door de gestegen kosten wat betreft het levensonderhoud, staan velen het water aan de lippen.

Meten met twee maten

Reden voor de vakbond om door heel Nederland werkonderbrekingen te organiseren. Want de gemeente, of beter gezegd de overkoepelende Vereniging Nederlandse Gemeenten, moet over de brug komen. "Maar de VNG wijst naar de minister die eerst meer geld beschikbaar moet stellen."

Opmerkelijk, aldus De Boer. Medewerkers van de gemeente hebben onlangs een nieuwe cao gekregen met hogere lonen. "De kosten worden achteraf op het bordje van het Rijk gelegd." Waarom kan het voor die groep wel en niet bij de sociale werkbedrijven?" Meten met twee maten, oordeelt De Boer.

Handtekeningen

Om die reden liggen er ook twee grote vellen vol handtekeningen op de tafels in de kantine. "Het is een oproep aan minister Carola Schouten en de werkgevers om onze landelijke actiedag op 7 juni in Utrecht aan te doen. Laat ze ons uitleggen waarom er tot nu toe geen resultaat is geboekt."