Drenthe Toen #18: Een terugblik met Elly en Rikkert en gruwelen op boerenerven

1.32 - Elly en Rikkert kijken na een carrière van vijftig jaar terug: het is mooi geweest! Wat waren hun hoogtepunten en hoe kwamen ze in Drenthe terecht?

17.20 - In Old Neis leest Aaldert Oosterhuis scheepsberichten vanaf de woelige baren voor. Dit keer gaat het over oud en nieuw op het Nederlandse walvisfabrieksschip de Willem Barentsz

21.50 - We duiken in het RONO-radioarchief voor het recept voor roggejaarskoeken

24.25 - In Smilde staat een achthoekige kerk. Een bijzonder exemplaar. Met historicus Paul Brood ontdekken we waarom die kerk zo is gebouwd

32.40 - Lydia Tuinman spreekt met de blinde Bertus Stegen uit Zwinderen. Hij maakte de Tweede Wereldoorlog zelf mee

38.40 - We herhalen een reportage uit 1994 over de bevrijding van Drenthe

53.01 - Heilien Tonckens bezoekt Drentse boerenerven en vandaag wordt het gruwelen

59.36 - De podcast wordt zoals iedere week afgesloten met een jeugdherinnering van Wiebe Kruijer, voorgelezen door Robbert Oosting.

Gasten

Elly en Rikkert - Muziekduo

Paul Brood - Historicus

Bertus Stegen - ooggetuige Tweede Wereldoorlog

Heilien Tonckens - groenontwerper en landschapsadviseur

Presentatie

Sophie Timmer

