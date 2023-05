Provincie wil niet meer bezuinigen op openbaar vervoer, einde financiële ellende nog niet in zicht

De provincie gaat opnieuw bijbetalen om het miljoenentekort te dekken voor het openbaar busvervoer. Daarnaast komt er een flinke greep in de financiële reserves van het OV-Bureau Groningen Drenthe. Door deze maatregelen blijft de huidige dienstregeling redelijk overeind.

Daarmee is volgens gedeputeerde Vedelaar (vervoer) en veel politieke partijen in Provinciale Staten (PS) de bodem wel bereikt van wat de basis moet zijn van het openbaar vervoer in onze provincie. Maar er komt nog meer financieel zwaar weer aan voor het ov, zo waarschuwt Vedelaar.

Waar komt het tekort vandaan?

De oorzaken van het miljoenentekort: het aantal busreizigers is nog steeds niet terug op het niveau van voor de coronacrisis. Dus zijn er minder inkomsten. Ook is de prijs voor stroom en biodiesel voor de bussen sinds de oorlog in de Oekraïne fors gestegen. Net als onlangs de lonen van de buschauffeurs. Tenslotte is er bij Qbuzz een hoog ziekteverzuim en dat kost geld.

Maar ook de hulp van Den Haag voor het regionale openbaar vervoer na corona stopt. En de indexering, dat is het bedrag dat provincies van het Rijk krijgen voor gestegen kosten, loopt achter bij de werkelijke kostenstijging.

Drenthe gaat voor 2024 bijpassen

De bezuiniging van 8,2 miljoen euro voor volgend jaar kan via een drietrapsraket gehaald worden. Een bezuiniging op de dienstregeling van 2,5 miljoen euro. Dat betekent dat er minder vaak bussen rijden op de 'dikke buslijnen'. Ook wil het OV-Bureau Groningen Drenthe de vakantiedienstregelingen 'oprekken'. Geen zes maar zeven weken in de zomervakantie, rondom kerst twee weken een zaterdagdienstregeling en net als in de meivakantie ook twee weken een vakantiedienstregeling.

3,5 miljoen euro haalt het OV Bureau uit de reserves. Daarnaast moeten de provincies en de gemeente Groningen extra bijdragen: 2,15 miljoen euro meer. Drenthe gaat ruim 750.000 euro extra ophoesten volgend jaar.

Gedeputeerde Nelleke Vedelaar krijgt groen licht van Provinciale Staten om het via deze 'drietrapsraket' op te lossen. BBB, de grootste politie partij in de provincie, wilde dit eigenlijk pas regelen in de collegeonderhandelingen. Maar de partij werd door andere partijen gewezen op wat er over het openbaar vervoer in het BBB-verkiezingsprogramma stond en daarna ging de partij akkoord.

Veel partijen (o.a. PvdA, CDA, D66, SP, PVV, PvdD) vinden dat er na deze ingrepen niet meer geschrapt en bezuinigd kan worden op de dienstregeling of buslijnen. Vedelaar is het daar van harte mee eens. Volgens GroenLinks-Statenlid Bos is het basisniveau van het openbaar vervoer nu al door het ijs gezakt.

Meer financiële ellende

De meerjarige financiële situatie van het openbaar busvervoer in Drenthe en Groningen blijft onverminderd slecht. Als er niets verandert, loopt het tekort op tot totaal bijna 30 miljoen euro in 2027.

Ook de komende jaren kan het OV-Bureau deels de miljoenentekorten een stuk kleiner maken door te putten uit haar spaarpot. Maar als er ieder jaar geld uit de reserves bij moet, dan is het geld in 2027 helemaal op. Als het aantal reizigers dan nog niet weer gestegen is, ontstaat er weer een gat dat opgevangen moet worden.

Den Haag legt de rekening neer bij de reiziger

Ook op korte termijn ligt er nog meer financiële ellende op de loer. Het Rijk gaat de tarieven voor het openbaar busvervoer voor passagiers dit najaar met 11 procent verhogen. Maar zo'n tariefsverhoging moet je volgens Vedelaar, het OV-Bureau zelf en een flink aantal provinciale partijen niet willen. Dan komt het aantal reizigers nooit meer op het niveau van voor de coronacrisis en je jaagt huidige reizigers de bus uit, zo is de vrees.

Eigenlijk zou staatssecretaris Vivianne Heijnen niet de tarieven moeten verhogen, maar de provincies meer geld moeten geven voor het ov. Vedelaar's hoop daarop is nul: "De staatsecretaris gaat niet bij passen, al stuur ik nog twintig noodbrieven. Ze wil geen voortzetting van de coronasteun, geen extra geld om de tarieven te kunnen verlagen en ook geen extra geld voor het regionale ov uitgeven."

Als Drenthe en Groningen de 11 procent tariefsverhoging niet op het bordje van de reiziger willen leggen, ontstaat volgend jaar een groter miljoenenprobleem, zo heeft het OV-Bureau berekend. Het niet verhogen van de tarieven zal resulteren in een tekort van 11,5 miljoen euro in 2024 en meerjarig opgeteld oplopen tot 44,2 miljoen euro. Dit tekort zal dan alleen nog kunnen worden gedekt uit een drastische versobering van de dienstregeling en/of een nog hogere bijdrage van de beide provincies en de stad Groningen, zo schrijft het OV-Bureau in haar begroting.

Kijk naar Duitsland: tarief fors omlaag

Een aantal partijen (o.a. PvdD, PVV) zouden graag een zelfde tariefsonwikkeling zien als in Duitsland. Daar heeft de landelijke overheid er met 9 miljard euro voor gezorgd dat het buskaartje fors in prijs omlaag kan. Dat middel wordt ook in de strijd gegooid om het aantal reizigers weer op het oude niveau van voor de coronacrisis te krijgen.

Maar Vedelaar heeft geen enkele hoop op een dergelijke actie van het Rijk. Silvia Peeks van de PvdD wil wel een pilot in Drenthe met tariefsverlaging en dat zelf als provincie betalen. "Betaal het maar uit het niet verdubbelen van de N34 of stop geen geld meer in Groningen Airport Eelde."

Gratis OV

SP'er Dikkers gaat nog een stap verder: "Nederland moet gratis openbaar vervoer hebben. Begin alvast met het afschaffen van BTW op het ov."