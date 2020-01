Uniek: verslavingsartsen helpen rokers in WZA Assen

Verslavingsarts Robert van de Graaf van Verslavingszorg Noord-Nederland en longarts Marc Mertens van het Assense ziekenhuis gaan in nauwe samenwerking leiding geven aan de nieuwe poli.

Tot nu toe worden er nergens in Nederland in ziekenhuizen verslavingsartsen ingezet om mensen van hun nicotineverslaving af te helpen. Dat komt omdat zorgverzekeraars verslavingszorg om rokers van hun verslaving af te helpen niet vergoeden.

Afdwingen

"Door gewoon te beginnen met onze poli willen we afdwingen dat het betaald gaat worden door de verzekeraars", zegt Van de Graaf, die ook de drijvende kracht is achter het initiatief de Rookvrije Generatie. Het Wilhelmina Ziekenhuis en Verslavingszorg Nederland dragen voorlopig alle lasten. "Het ziekenhuis zorgt voor de faciliteiten zoals de werkruimtes en het registratiesysteem. Verslavingszorg Noord-Nederland zorgt voor de mensen."

"We zijn in gesprek met verschillende verzekeraars, in één geval op hun verzoek, maar er is nog niets definitiefs te zeggen over financiering van de poli door verzekeraars. En ook een pilotsubsidie van het ministerie van VWS is nog niet rond", aldus Van der Graaf. De zorgverzekeraars en het ziekenhuis kunnen eventueel samen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een betaaltitel aanvragen in het kader van het innovatiebeleid. "Dan kunnen we gedurende een bepaalde tijd de effectiviteit van de behandeling bestuderen voordat die betaaltitel definitief wordt."

Jarenlang

Van de Graaf probeert al jaren samen met ziekenhuizen poli's op te zetten zoals nu in Assen. De belangstelling daarvoor bij de ziekenhuizen is groot tot blijkt dat er geen betaling voor komt. Het ziekenhuis in Assen steekt nu zijn nek uit. Bestuurder Suzanne Kruizinga en de longartsen Marc Mertens en Sander de Hosson vinden dat ze nu moeten beginnen met de poli, omdat het helpen van rokers met stoppen met roken een belangrijke vorm van preventie is.

De longartsen van het Wilhelmina Ziekenhuis behandelen ruim 5.300 COPD- en astmapatiënten. Van die groep roken er 850. Het allerbeste wat die 850 patiënten kunnen doen volgens de Assense longartsen is stoppen met roken. Van de Graaf zelf ziet de meest complexe patiënten die behalve roken ook psychiatrische aandoeningen hebben of andere verslavingen. Hij gaat verder verpleegkundigen en artsen coachen. Verder bekijkt hij welke ondersteuning huisartsen nodig hebben om een deel van de patiënten te kunnen helpen bij het stoppen met roken. Tenslotte kan Van de Graaf terugvallen op de circa zeshonderd behandelaars van Verslavingszorg Noord-Nederland.

In kaart

Rokers kunnen in eerste instantie één dag per week terecht op de speciale stoppen-met-roken poli van het Wilhelmina Ziekenhuis. In de eerste maanden gaan de behandelaars bekijken wie de zwaarste zorg nodig hebben en wie mogelijk met een kortere en goedkopere behandeling te helpen is.

"Het unieke van onze aanpak is", zegt Van de Graaf, "dat we specialistische verslavingszorg laagdrempelig beschikbaar maken voor patiënten, maar tegelijk ook de drempels voor collega's om advies in te winnen drastisch verlagen."