Pick 'n' Shovel: van bluegrass naar eigengereide rootsmuziek

De mannen van Pick 'n' Shovel waren er, toen ze begonnen, van overtuigd bluegrass te maken. Toen ze op festivals aan alle kanten voorbij werden gespeeld door 'echte' bluesgrassbands kwam het harde besef dat Pick 'n' Shovel eigenlijk geen bluegrass maakt. Maar wat dan wel? Een potpourri die wordt gevormd en gevoed door de verschillende interesses van de bandleden.

Blues, balken, jazz, klezmer, cajun, latin, americana, Caribische muziek en ga zo maar door. Als je alles overgiet met een akoestisch sausje krijg je Pick 'n' Shovel.

O Brother, where art thou?

"Wat wij spelen is rootsmuziek", vat zanger en gitarist Harold Schenk het kort samen. "Liedjes over het moeilijke van het leven, ook de mooie dingen. Daarin gebruiken we vaak de trein als metafoor. In heel veel liedjes komt de trein terug." Onder andere in het nummer Ride that train, die het ensemble tijdens de djammenopnames speelde. "De roots, die sfeer, dat zie je terug in de bretels en de petjes. En dat vinden wij leuk." De stijl en de ambiance die ze neer willen zetten komt van het witte doek. "Dat is eigenlijk gebaseerd op de film O Brother, where art thou? van George Clooney. Die stijl vonden wij wel heel gaaf en dat is eigenlijk het uitgangspunt." De muziek van de heren had niet misstaan als soundtrack voor de film.

Wat je ziet is wat het is

De eenvoud van de muziek spreekt de mannen ook aan. Pick 'n' Shovel speelt hun nummers net zo makkelijk onversterkt. Geen poespas en opsmuk. "Het is heel direct", vertelt zanger en gitarist Tjitte Knol. Hij speelt ook mondharmonica en concertina. "En het is ongecompliceerd." Daarnaast leent de muziek zich volgens hem ook perfect om meerstemmig te zingen. "D'r wordt niet zoveel aan geknutseld." Dat de muziek zo puur en uitgekleed is, doet misschien vermoeden dat er aan optreden iets heel kwetsbaars zit, maar dat valt volgens Knol best mee.

"Als je veel met elkaar speelt wordt het steeds hechter. Je raakt goed op elkaar ingespeeld en dan doet de techniek niet echt meer ter zake, maar het gaat gewoon om het muziek maken zelf."

Kerk