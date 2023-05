Harmke Vlieg is nieuwe directeur Regio Groningen-Assen

Harmke Vlieg, die tot de verkiezingen van vorig jaar nog wethouder was in Assen, gaat per 1 juni aan de slag als directeur van het samenwerkingsverband Regio Groningen-Assen. Daar is ze de opvolger van Betty de Boer.

Maar wat doet haar nieuwe werkgever precies? En wat wordt haar rol? Harmke Vlieg legt het ons uit.

Hoe bent u bij deze baan terechtgekomen?

"Ik heb gesolliciteerd! Door mijn vorige functie als wethouder in de gemeente Assen wist ik al wat de organisatie deed en daar ben ik enthousiast over."

Zou u in een notendop kunnen vertellen wat het samenwerkingsverband Regio Groningen-Assen doet?

"Het is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen zeven gemeenten en de provincies Groningen en Drenthe. Ze werken samen in de regio Groningen en Assen, waar veel mensen wonen en werken. Bij veel van deze gemeenten spelen er opgaven die niet bij de gemeentegrens ophouden. De samenwerking tussen de overheden proberen wij zo soepel mogelijk te laten verlopen."

"We bedenken onder andere oplossingen op het gebied van mobiliteit, infrastructuur, economie en de woningmarkt. Buiten dat alles om willen we ervoor zorgen dat het aantrekkelijk blijft om in deze regio te wonen. Dus we zorgen er ook voor dat de woonomgeving aantrekkelijk blijft, natuur en groen zijn kwaliteiten van de regio."

Wat zijn de voordelen van zo'n samenwerkingsverband?

"Het helpt bij het verkrijgen van subsidies door samen op te trekken. In politiek Den Haag vinden ze het prettig om met regio's te overleggen, gezamenlijke plannen van gemeenten en provincies krijgen eerder steun dan als ieder voor zich aanklopt bij het Rijk. Samen kom je verder!"

Wat gaat u toevoegen aan de organisatie?

"Ik was geen onbekende, ik ben zelf als wethouder betrokken geweest bij de samenwerking. Veel van de mensen waar ik mee ga werken ken ik al. Dat vind fijn en ik kijk uit naar de hernieuwde samenwerking. Het werk ligt al heel dicht aan tegen wat ik gedaan heb, en in die zin breng ik die ervaring al mee. Na acht jaar wethouder te zijn is het ook gezond om het stokje over te dragen, maar stiekem vind ik het heel erg leuk om nu weer door te mogen bouwen aan zaken waar ik als wethouder ook al mee bezig was. Bouwen aan een sterke regio!"

Voor welke opdrachten staat u en de organisatie de komende tijd?

"De samenwerking tussen de verschillende partijen moet geëvalueerd worden. Ik wil graag weten wat er goed is gegaan en waar we dingen anders hadden kunnen doen."