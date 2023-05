Gasselternijveen krijgt dit najaar waarschijnlijk zes tiny houses

De bouw van zes tiny houses in Gasselternijveen is een stuk dichterbij. Na onderzoek van de gemeente Aa en Hunze blijkt dat er geen grote belemmeringen zijn om te beginnen met het project.

De huisjes moeten komen aan de Schreierswijk, aan de zuidkant van het lintdorp. Al in oktober moeten de eerste bewoners in een tiny house kunnen. De gemeente gaat de komende tijd uitzoeken hoeveel animo er is voor de zes woningen.

Primeur voor Aa en Hunze

Gasselternijveen heeft met de huizen een gemeentelijke primeur. Nog niet eerder werden in Aa en Hunze tiny houses neergezet. Het plan is in 2021 bedacht door Dorpscoörperatie De Brug, met als doel om betaalbare woningen te bouwen voor starters uit het dorp.

Of dat gaat lukken, is nog de vraag. De gemeente heeft het plan van de dorpsvereniging overgenomen, maar kan niet garanderen dat de toekomstige bewoners van de huisjes uit het dorp komen. Mensen kunnen zich als collectief melden om de tiny houses te laten bouwen. Zij hoeven niet per se in de gemeente te wonen.

'Lichte vrees, maar geen teleurstelling'

"Vooropgesteld zijn we erg blij dat er tiny houses komen in Gasselternijveen", zegt Piet Wolters van Dorpscoöperatie De Brug. "Al is er wel lichte vrees dat ons doel niet wordt bereikt. Van teleurstelling is geen sprake hoor: je kunt nu eenmaal niet altijd helemaal je zin krijgen."