Zoek het uit! - Geen kerk in Exloo, en hoe komt Amen aan zijn naam?

Geen kerk

In Exloo staat geen kerk. De 1.655 inwoners moeten om hun geloof te belijden in een godshuis naar omliggende dorpen uitwijken. Maar waarom is dat eigenlijk?

Bijzondere dorpsnaam

Een stukje kleiner is het dorpje Amen. Met ongeveer honderd inwoners is het dorpje tussen Grolloo en Hooghalen vooral bekend van Café de Amer, waar bekende en minder bekende muzikanten hun opwachting maken. Maar hoe komt dat dorpje aan die naam? Geboren Amenaar Anton Sijbring is nieuwsgierig, en stuurde zijn vraag in naar Zoek het uit!.

Vorige ronde

In december kon je stemmen op vragen over het lage waterpeil en telefooncellen in Emmen. De vraag 'Hoe kan het dat het waterpeil nog steeds zo laag is na zo veel regen?' kreeg 58 procent van de stemmen en heeft daarmee gewonnen van de vraag 'Waarom heeft Emmen nog zo veel telefooncellen?'. We gaan dus aan de slag met het waterpeil!

