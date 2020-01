Asser militairen kunnen 'gewoon' naar Noord-Irak

Dat laat een woordvoerder van Defensie weten, nadat zondag het Iraakse parlement een niet-bindende resolutie aannam die de regering oproept om om een eind te maken aan de aanwezigheid van buitenlandse militairen in het land. Het betekent dat een groep van zestig Asser militairen over twee weken 'gewoon' naar Irak kan.

De spanningen in het land zijn hoog opgelopen na de de dood van de Iraanse generaal Qassem Soleimani. Hij kwam eerder deze week in de Iraakse hoofdstad Bagdad om door een Amerikaanse raketaanval.

Koerdische strijders trainen

De Nederlandse militairen maken deel uit van de internationale coalitie tegen terreurgroep Islamitische Staat (IS). Het hoofdkwartier van deze missie meldde zondag nog dat er een pauze is ingelast. Op dit moment zijn er zo'n veertig mariniers in het relatief rustige noorden, waar zij Koerdische militairen trainen.

De mariniers worden binnenkort vervangen door militairen van de 11 Luchtmobiele Brigade, die gelegerd zijn in Assen. Zij vertrekken op 20 en 24 januari naar Irak. Naast het trainen van Koerdische strijders gaan de zestig Rode Baretten ook adviseren bij de strijd tegen IS.

Woede

De drone-aanval afgelopen week, waarbij de Iraanse generaal Qassem Soleiman werd gedood, zorgt voor onrust in Irak. Parlementariërs zijn woedend over de dood van de man. Bij de aanval kwam ook een belangrijke Iraakse functionaris om het leven. Abu Mahdi al-Muhandis, de leider van de militie Kataib Hezbollah. De militie was opgenomen in het Iraakse leger.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten de resolutie te bestuderen en staat in overleg met partners van de coalitie tegen IS. De buitenlandse troepen van de coalitie zijn in Irak op uitnodiging van de Iraakse regering. Onlangs verlengde Nederland de missie in Irak nog tot 2021.

