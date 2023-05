Ook Trekpleister en Pets Place vertrekken uit winkelcentrum Cité in Assen

Het hing al een tijd in de lucht, maar gaat nu echt gebeuren. Ook de winkels Trekpleister en Pets Place vertrekken uit winkelcentrum Cité in Assen. Daarmee stroomt het winkelgebied Citadel in het Asser centrum verder leeg.

Een jaar geleden kondigde de Jumbo aan weg te gaan uit het winkelcentrum. Een half jaar later vertrok ook naastgelegen supermarkt Lidl uit het pand. Die winkel wilde namelijk gevestigd blijven in de nabijheid van een supermarkt in een duurder segment.

'We hebben hier niets meer te zoeken'

"Het is heel jammer, maar het is geen doen meer. We hebben hier niets meer te zoeken", zegt de assistent-filiaalmanager van de Trekpleister. Het huurcontract van de drogisterij liep tot aan de zomer, maar wordt niet verlengd. Daarmee zitten er straks geen winkels meer in de kelder van winkelcomplex Cité.

Over anderhalve week sluit de drogisterij de deuren. De winkelketen keert niet terug in Assen. Voor het personeel is er goed nieuws. Zij kunnen allemaal aan het werk bij een ander filiaal of in een van de andere winkels van de overkoepelende organisatie A.S. Watson Group.

Ook dierenzaak Pets Place sluit de deuren binnenkort. Op 15 juli kunnen klanten voor het laatst terecht in het pand aan het Kroonwerk. Twee dagen daarna opent de winkel een nieuw filiaal in een ander winkelcentrum in het centrum van Assen. "Vooral in de begintijd was dit een leuke plek om te werken", vertelt een werkneemster. "Maar de locatie was eigenlijk nooit echt een succes. Er zijn hier maar weinig mensen. Dus ik ben blij met een nieuwe start."

De Mediamarkt heeft geen verhuisplannen. De elektronicagigant tekende vorig jaar voor vijf jaar bij. Ook keuken- en badkamerzaak Voortman is niet van plan om te vertrekken.

4.550 vierkante meter beschikbaar

Met het vertrek van de Trekpleister blijft er een pand achter van circa 250 vierkante meter. Dat betekent dat er in totaal straks circa 4.550 vierkante meter aan ruimte beschikbaar komt in de kelder van het winkelcentrum. De ruimte waar de Jumbo huisde, staat na bijna een jaar nog steeds leeg. "Er zijn wel partijen wezen kijken, maar dat heeft nog niet tot iets geleid", zegt makelaar Nol Goulmy van Oppject, het vastgoedbedrijf dat de panden in winkelgebied Citadel verhuurt.

Leegstand kost de eigenaar van Citadel, SVE Group, bakken met geld, aldus de makelaar. De makelaar hoopt daarom dat er snel een huurder komt. Dat kan weer een supermarkt zijn, maar ook andere opties staan nog open. "Zoals een foodmarkt, of ruimtes voor sport en spel, zoals een kartbaan, trampolinepark of fitnesszaal", zegt Goulmy. "Maar het zou ook gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld zakelijke dienstverlening."

Tien jaar oud

Het winkelcomplex Citadel werd uit de grond gestampt in 2010. Drie jaar later verrezen daar 93 appartementen, 63 stadswoningen, een winkelcentrum van 12.000 vierkante meter en een parkeergarage voor 700 auto's. Sindsdien huisden de Jumbo en Mediamarkt in het complex. De provincie pompte destijds een miljoen euro in het project en ook het Rijk droeg bij.

Maar de gemeente Assen heeft tien jaar na de komst van het woon- en winkelcomplex hele andere plannen met het gebied. Assen wil het liever transformeren tot een plek voor keuken- of meubelbedrijven of onderwijsinstellingen. De gemeente wil namelijk een compacter stadshart en minder oppervlakte aan winkels omdat het huidige winkelgebied te uitgestrekt is.

Dat staat in de zogeheten binnenstadsvisie, een toekomstplan als opmaat naar een metamorfose van de stad. Het winkelcentrum Cité valt buiten die stadskern, net als winkelcentrum Triade even verderop. Daar komt nog bij dat Assen te veel vierkante meters aan supermarkten heeft, zo staat in het plan van de gemeente voor detailhandel.

'Binnenstadsvisie maakt zoektocht niet moeilijker'

Volgens Goulmy maakt de visie van de gemeente de zoektocht naar een nieuwe huurder niet moeilijker. "Het biedt juist meer kansen, want we kijken nu breder. Ook naar een andere invulling dan winkels. Als we zo'n invulling vinden, weten we dat de gemeente daar positief tegenover staat."