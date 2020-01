Ultieme EK-droom Tim Remer komt uit

Tim Remer (34) van Hurry-Up is definitief doorgedrongen tot de EK-selectie. Dat is extra bijzonder omdat de linkerhoekspeler, door een zware knieblessure, twee jaar niet voor Oranje uitkwam. Pas in oktober maakte hij z'n rentree als international. Het is de eerste keer dat de Nederlandse mannen zich hebben geplaatst voor een EK.

In de voorselectie van Nederland zaten drie linkerhoekspelers. Naast basiskracht Jeffrey Boomhouwer moest Remer concurreren met jongeling Rutger ten Velde. Bondscoach Erlingur Richardsson koos uiteindelijk voor de routine van Remer ten koste van Ten Velde.

Zware knieblessure

In februari 2018 liep de 34-jarige flankspeler een zware knieblessure op in de Duitse competitie. Aan een verkeerde landing hield hij een gescheurde kruisband en een omgeklapte meniscus over. Daarop besloot hij met z'n gezin terug te keren naar Nederland en zich te vestigen in Emmen.

In z'n herstelperiode was hij trainer van Hurry-Up en pas deze zomer maakte hij als speler z'n rentree in de BENE-League voor de ploeg uit Zwartemeer. Het EK halen was altijd zijn ultieme doel.

Poule

Donderdag opent Oranje het EK tegen Duitsland. In Trondheim treft Nederland ook Letland en titelhouder Spanje. Alleen de nummers 1 en 2 van elke poule gaan door naar de hoofdronde van het EK.

Definitieve selectie

Fabian van Olphen, Alec Smit, Evert Kooijman en Rutger ten Velde zijn op het laatste moment afgevallen voor het EK. Van Olphen raakte tijdens de laatste oefenstage dit weekend geblesseerd aan zijn knie.

De definitieve selectie bestaat uit: Jasper Adams, Dani Baijens, Samir Benghanem, Jeffrey Boomhouwer, Gerrie Eijlers, Ephrahim Jerry, Toon Leenders, Bart Ravensbergen, Tim Remer, Bobby Schagen, Robin Schoenaker, Iso Sluijters, Kay Smits, Ivo Steins, Luc Steins en Niels Versteijnen

Lees ook: