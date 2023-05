Tunesiër de cel in voor zwaaien met mes voor twee agenten in krappe cel

Een 22-jarige man uit Tunesië is voor het bedreigen van twee agenten met een mes veroordeeld tot zes maanden cel. Het Openbaar Ministerie had dertig maanden cel geëist voor poging tot doodslag, omdat het OM vond dat de man de agenten probeerde dood te steken.

De straf valt aanzienlijk lager uit, omdat de rechter uitgaat van een heel ander strafbaar feit. De twintiger werd op 2 februari in Zweeloo door twee agenten opgepikt. De man was door de buschauffeur uit de bus gezet en zat bij een bushalte. Hij wilde dat de agenten hem naar het asielzoekerscentrum in Ter Apel zouden brengen.

Auto-inbraken

De agenten namen de man mee naar het politiebureau in Emmen. In de rugtas van de Tunesiër zaten paspoorten, kentekenbewijzen, zonnebrillen en een oplaadstekker die waren gestolen uit meerdere auto's in Zweeloo. Camera's in de buurt registreerden de auto-inbraken. "Ja, dat ben ik", herkende de man zichzelf op de beelden.

Een mes in zijn jas

In de cel werd de man bevrijd van zijn handboeien. Heel onverwacht haalde de twintiger een mes uit zijn jaszak en zwaaide daarmee. De rechter vindt het niet bewezen dat de man doelgericht op de agenten in probeerde te steken, ook al konden zij in de krappe ruimte geen kant op.