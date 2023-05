Kleine dorpen Aa en Hunze mogen twee keer jaar 'versnipperdag' voor snoeiafval organiseren

Inwoners van dorpen in Aa en Hunze die niet zo dicht bij de milieustraat in Gieten wonen, kunnen vanaf 1 juni zelf een versnipperdag organiseren. Het initiatief moet ervoor zorgen dat dorpsbewoners in het buitengebied hun snoeiafval eenvoudiger kwijt kunnen.

Minder ver rijden

Dorpen en streken mogen de vergoeding maximaal twee keer per jaar aanvragen. Volgens wethouder Ivo Berghuis kan in principe ieder dorp of iedere streek de vergoeding aanvragen, maar er vindt wel een selectie plaats. "Het is bedoeld voor inwoners die anders ver moeten rijden naar de milieustraat. Niet iedereen heeft de beschikking over een aanhangwagen", zegt Berghuis.