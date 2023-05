Hurry-Up gaat voor tweede hoofdprijs in de clubhistorie

HANDBAL - De handballers van Hurry-Up staan vandaag in de bekerfinale. Het is de tweede keer in de clubhistorie dat de club uit Zwartemeer een hoofdprijs kan winnen, na het succes van de gewonnen bekerfinale in 2011. Zwartemeerders kijken massaal uit naar de wedstrijd van 'hun' Hurry-Up.

"Het is één groot feest voor de club, ik heb er heel veel zin in", zegt voorzitter Bennie Brockman. Hij reist vandaag samen met ongeveer vierhonderd fans naar Topsportcentrum Almere, waar de bekerfinale wordt gespeeld tegen Volendam. "De fans vertrekken in vier dubbeldekkerbussen en vier VIP-bussen, maar ook veel fans gaan met de auto."

'Wedstrijd leeft enorm in het dorp'

In 2011 stond Hurry-Up voor het eerst in de clubhistorie in de bekerfinale, waar rivaal E&O uit Emmen werd verslagen. Ook toen was er een grote schare fanatieke fans uit Zwartemeer aanwezig, net als vandaag. "Vanuit het bestuur hebben we direct na de halve finale een combinatie van een kaartje voor de wedstrijd en een busticket georganiseerd", zegt Brockman. "Ook krijgen ze daarbij een speciaal T-shirt voor de finale, uiteraard in de kleuren van de club."

Aan de fans van Hurry-Up zal het in de allesbeslissende wedstrijd tegen Volendam in ieder geval niet liggen. "De bekerfinale leeft ontzettend in het dorp", geeft Brockman aan. "Maar er komen niet alleen fans uit Zwartemeer, we hebben bijvoorbeeld ook fans uit voorbij de gemeente Emmen." De sfeer bij thuiswedstrijden is iets bijzonders, vindt Brockman. "Andere clubs hebben niet zoveel fanatieke fans op de tribune als wij."

De fans proberen deze sfeer mee te nemen naar Almere. Eén van deze fanatieke fans is de 79-jarige Marten Paas, erelid van de club en al bijna zijn hele leven lang verbonden aan Hurry-Up. Hij gaat samen met mede-erelid Eef Paas-Kievit Hurry-Up naar de bekerwinst proberen te schreeuwen. Ook Paas vindt de fans van 'zijn' club speciaal: "De sfeer is iets aparts hier, dat vind ik nog steeds na al die jaren. Als je naar andere verenigingen kijkt, ook als je het bijvoorbeeld met voetbal vergelijkt, dan zie je nergens zulke supporters als wij die hebben."

Kans op weer een stunt

In 2011 werd de bekerwinst nog een stunt genoemd, toen 'grote broer' E&O werd verslagen. Ook nu zal het niet makkelijk worden. Tegen tegenstander Volendam werd al vier keer eerder gespeeld dit seizoen. De twee clubs troffen elkaar voor het laatst op 22 april, waar in sporthal Techniekplein Emmen Arena in Zwartemeer de bezoekers er in een spannende wedstrijd met de winst vandoor gingen.

De overige drie ontmoetingen leverden twee keer een gelijkspel op en één keer won Hurry-Up. Alle wedstrijden waren spannend. "De clubs zijn erg aan elkaar gewaagd", zegt Brockman. "Het zal echt aan de vorm van de dag liggen wie de beker straks omhoog mag houden, maar ik hoop natuurlijk dat wij dat zijn."

Volendam is dus een gewaagde tegenstander. Voorzitter Brockman kent de gevaren van de club uit het vissersdorp: "Ze hebben een goede jonge keeper. En de broers Tim en Jeroen Roefs kunnen op elk moment het verschil maken."

Eerste stap naar meer succes

In de halve finale van de beker versloeg Hurry-Up van coach Joop Fiege vorige maand BEVO HC uit het Noord-Limburgse Panningen. De laatste jaren doet Hurry-Up het goed. "Vorig jaar zaten we al heel dicht bij de top. We verloren een belangrijke wedstrijd op een haar na, anders hadden we in de top twee kunnen staan. Ik hoop dat de bekerfinale een boost is voor meer succes in de toekomst."