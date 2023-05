Tot twee jaar cel geëist voor seksueel uitbuiten jonge vrouw

Voor het seksueel uitbuiten van een jonge vrouw is tegen een 38-jarige man uit Assen een gevangenisstraf van twee jaar geëist. Een 35-jarige Assenaar maakte zich volgens het Openbaar Ministerie (OM) medeplichtig door zijn woning hiervoor beschikbaar te stellen. Tegen hem werd zes maanden cel geëist, waarvan drie maanden voorwaardelijk.

De zaak kwam begin vorig jaar aan het licht tijdens een groot onderzoek naar mensenhandel in Noord-Nederland. In die zaak werden meerdere vrouwen gehoord over seksuele uitbuiting. Een van deze vrouwen deed ook aangifte tegen deze twee Assenaren. Beiden stonden woensdag voor de rechtbank voor het uitbuiten van de vrouw.

Drugsprobleem

De vrouw leerde in 2019 als 26-jarige de oudste verdachte kennen in Groningen. Ze kregen een relatie. De man moest een tijdje naar de gevangenis en beiden bleven contact houden. De vrouw had een drugsprobleem en om dat te bekostigen zat ze in de prostitutie. Ze verbleef een korte tijd in een kliniek, maar vertrok daar om in te trekken bij de Assenaar.

Nieuwe vriendin

Volgens de officier van justitie werd de vrouw tot juni 2021 negen maanden lang uitgebuit. Ze maakte zelf een einde aan de relatie. Ze besloot vorig jaar in februari hierover te praten, toen zij als getuige werd gehoord in het groter onderzoek naar mensenhandel. De reden dat zij dit deed was de nieuwe vriendin van de oudste verdachte.

Dezelfde werkwijze

De Assenaar buitte ook deze vrouw uit, meende de vrouw. Zij zag met haar hetzelfde gebeuren als wat haar was overkomen. Ze vertelde dat zij in de periode bij de man in Assen steeds verslaafder werd gemaakt aan drugs. Ze moest ongeveer acht klanten per dag bedienen, die de Assenaar voor haar regelde. Hij regelde ook de seksadvertenties en reed haar naar de klanten.

Gescheurd trommelvlies

Ze werd door de man geslagen, een keer zo hard dat haar trommelvlies scheurde. In het ziekenhuis werd ze apart van de man hierover gehoord. Hij had haar volledig in zijn macht, zij durfde haar mond niet open te doen. Volgens de officier van justitie maakte de Assenaar misbruik van een kwetsbaar jonge vrouw die kampt met Asperger, autisme en ADHD.

Eigen seksueel gerief

Het verhaal van de vrouw wordt volgens de aanklager ondersteund door familie en bekenden van de vrouw, die verklaarden dat de verdachte haar isoleerde en haar mishandelde. De man had daarbij alleen oog voor zijn eigen seksueel gerief en het geld dat hij met haar verdiende. Als loverboy deed hij haar doen geloven dat hij net zo verliefd was op haar, zoals zij op hem.

Medeverdachte

De jongste Assenaar zou zich ook schuldig hebben gemaakt aan het witwassen van geldbedragen, afkomstig van oplichting via Marktplaats. Hij is ook verdachte in het ander onderzoek naar mensenhandel. Beide mannen ontkennen met klem alle beschuldigingen. De aangeefster heeft dit allemaal zelf gewild, zeiden zij.

