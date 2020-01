Midwinterhoornblazen: 'In de Randstad ben je een lonely wolf, maar hier is het te gek'

"Elk dorp en buurtschap heeft zijn eigen roep", zegt organisator Peter Kuiper. "Ik hoor vanavond het meeste de Waterense roep. Daar zitten twee muzieknoten in: A-E-E."

Lonely wolf

Ook Den Haag heeft zijn eigen roep. Rob Sturler Boekweit en zijn vrouw komen speciaal naar Diever toe om die te laten horen. "In de Randstad ben je echt een lonely wolf en speel je in je eentje", zegt Sturler Boekweit. "Om dan hier allemaal samen te spelen is helemaal te gek."

Zijn vrouw Ellie is net begonnen met blazen en weet met moeite twee tonen uit haar hoorn te persen. Toch kan ze op waardering rekenen van het publiek, dat spontaan begint te klappen.

Elke dag hoorngeschal

Het is traditie dat er tussen 30 november, op Sint Andries, tot Driekoningen op 6 januari elke dag op de midwinterhoorns wordt geblazen. Worden de dorpsbewoners daar niet gek van? "Nee, wij blazen toch mooi!", zegt Kuiper. "Nou ja, vooral van een afstand klinkt het mooi."

De traditie wordt overgedragen aan de nieuwe generatie. Vooraan de groep staat een groepje van zeven jonge kinderen. Het jongste meisje heeft wat hulp nodig om de zware hoorn van bijna twee meter vast te houden, maar weet toch een goede lage bromtoon te produceren.

Gevoel van saamhorigheid

De toeschouwers lopen in een lange stoet door Diever heen. Langs de route staan vuurpotten en overal hoor je het geluid van de midwinterhoorns. Die zoals gebruikelijk niet tegelijk spelen, maar altijd even op elkaar wachten. Het geheel zorgt voor een bijzonder sfeertje.

"Het geeft een gevoel van saamhorigheid op de een of andere manier", zegt een vrouw uit Eesveen. "Je loopt een mooie route en het is een apart geluid."

Heidens kabaal

Over de historie van de midwinterhoorn doen verschillende verhalen de ronde. Zo wordt gezegd dat het houten blaasinstrument door de Germanen gebruikt werd om het duister te verjagen. Later zou de hoorn ook wel worden gebruikt om buurtgenoten te waarschuwen of bijeen te roepen.

En er is nog een andere verklaring. Aan het eind van de avond verzamelen alle blazers zich bij de kerk om een keer samen heel hard te toeteren. Kuiper: "Een heidens kabaal om boze geesten weg te jagen."