Plan om kerkhof Zwartemeer op korte termijn weer toonbaar te maken'

De parochie Maria Hertogin van Maria is van plan om het katholieke kerkhof van Zwartemeer op zo kort mogelijke termijn weer toonbaar te krijgen. Dat laat woordvoerder Henk Kuhl weten. Inmiddels hebben zich vrijwilligers gemeld die bereid zijn te helpen.

Begin deze week verschenen er foto's van het kerkhof op social media. Een inwoner ergerde zich aan de verrommelde aanblik en het alom aanwezige onkruid. Op Facebook werd een bericht over de verpauperde toestand tientallen malen gedeeld.

Uit navraag bleek dat de onderhoudsploeg begin dit jaar is opgestapt. Volgens de mede-coördinator ontstond er onenigheid tussen de vrijwilligers en het parochiebestuur over het voorgenomen plan om 80 tot 100 graven te ruimen.

Bijltje neergegooid

Kuhl bevestigt dit initiatief, maar plaatst daar wel een kanttekening bij. "Het is nooit de bedoeling geweest om ze in een keer allemaal te ruimen. Maar gefaseerd, ongeveer acht per jaar. Want we zijn zelf ook absoluut geen voorstanders van een kaalslag." Volgens Kuhl is het altijd de bedoeling geweest een plan op te stellen voor de geruimde plaatsen.

Dit voorstel is besproken met het onderhoudsteam. Bij dat gesprek was ook een bemiddelaar van het bisdom Groningen-Leeuwarden aanwezig. "Onze indruk destijds was dat we een basis hadden om door te gaan. Maar dat bleek niet het geval."

Noodzakelijk

De parochie kreeg geen definitief uitsluitsel van de ploeg wat betreft het ruimings- en herinrichtingsplan. Het feit dat ze het bijltje er bij neer gooiden, hebben ze ook nooit gemeld, aldus Kuhl.

Het ruimen is alleen wel noodzakelijk, stelt hij. Want regels zijn regels. "Als de grafrechten vervallen of als nabestaanden deze niet meer wensen te betalen, dan betekent dat het graf gaat verdwijnen." Hoe het in een keer tot zo'n aantal is gekomen, kan Kuhl niet nader aangeven.

Nieuwe vrijwilligers

Het parochiebestuur zegt verder begrip te hebben voor de zorgen die nabestaanden hebben wat betreft de staat van onderhoud. Inmiddels hebben zich een aantal vrijwilligers gemeld.

Volgens Kuhl wordt bekeken of hiermee een basis kan worden gelegd voor een nieuwe ploeg. "We hebben baat bij mensen die willen schoffelen en maaien. Voor professionele klussen zoals het knippen van heggen, huren wij hulp in."