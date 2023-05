Beleefpad Drenthe-Groningen toont fietsers verborgen pareltjes

Inmiddels is de helft van de doorfietsroute 'De Groene As' tussen Assen en Groningen al aangelegd. Maar om fietsers, die wat meer van de omgeving te weten willen komen, op hun wenken te bedienen, is er nu ook een Beleefroute. Op 28 punten krijgen fietsers een bijzonder verhaal in een bijzondere omgeving.

Documentairemaker, schrijver en fotograaf Anke Teunissen is verantwoordelijk voor het project. Hoewel ze een getogen Drent is, viel het haar op hoeveel moois er nog te ontdekken viel. "Ik moest natuurlijk dichtbij de Groene As blijven. Zo ontdekte ik parels als het Zeegser Loopje, Villadelfia in Tynaarlo en het Paterswoldsemeer."

Ruim de tijd

De Beleefroute heeft een lengte van 80 kilometer. Fietsers kunnen aan de hand van een app of een boekje de verschillende punten ontdekken. Daarbij krijgen ze informatie over de geschiedenis en bij acht punten maakte Teunissen een video.

De in Amsterdam woonachtige Drent kreeg er ruim de tijd voor. "Een dik jaar. Dat had ik ook wel nodig."

Historie

Eén van stops ligt verborgen in Tynaarlo. Letterlijk verborgen, want zelfs voor de locals is de geschiedenis van Villadelfia vrij onbekend.

Voordat Gerrit Boes en zijn vrouw in Tynaarlo kwamen wonen, wisten zij nog niets van de geschiedenis. "We horen hier vanuit de omgeving vaak van mensen dat ze geen idee hadden dat hier zo veel historie ligt."

De andere kolonie

Villadelfia was namelijk onderdeel van een kleine kolonie. 200 jaar geleden werd het hoofdgebouw gebouwd, in de 19e eeuw werd het een project met Christelijke inslag om 'maatschappelijk ongewensten' en 'alcoholminnenden' op te voeden. Vergelijkbaar met de gedachte gang van Generaal Johannes van den Bosch die de Koloniën van Weldadigheid stichtte.

Kolonie Villadelfia mag dan kleiner zijn geweest dan de Koloniën in Veenhuizen en Frederiksoord, in Tynaarlo bestond Villadelfia nog tot de jaren '60 van de vorige eeuw. Dat kunnen ze bij de andere koloniën niet zeggen.

Meanderen om de Groene As

Voor de provincie Drenthe is 'Meanderen om de Groene As', zoals het project met de Beleefroute wordt genoemd, een manier om de zintuigen van fietsers te prikkelen.