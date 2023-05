Wat is er te doen op Hemelvaartsdag in Drenthe?

Het is morgen Hemelvaartsdag. En het belooft met een graad of 16 en een afwisseling van zon en stapelwolken een prima dag te worden om er op uit te trekken. Hieronder een aantal tips.

Hemelvaartsmarkt Gieterveen

In Gieterveen wordt de traditionele Hemelvaartsmarkt gehouden. De markt bestaat uit een grote vlooienmarkt en een braderie. Veel inwoners van het dorp verkopen op de eigen oprit hun eigen handelswaar. In het kerkje in Gieterveen is een expositie van foto's en keramiek en daar laten plaatselijke kunstschilders hun mooiste werken zien. In de PKN kerk is een grote boekenmarkt en bij molen de Eendracht bakken vrijwilligers brood in een leemoven.

De officiële opening van de markt is om 10.00 uur, de eerste kramen staan er al vanaf 6.00 uur.

Nationale Stoomtreindag

Het is Nationale Stoomtreindag bij Museumspoorlijn STAR. De stoomtrein rijdt tussen Stadskanaal, Veendam en Nieuw-Buinen. Naast de stoomtrein zal er ook een historische dieseltrein rijden. Speciale aandacht is er voor hoe het vervoer van pakjes vroeger per spoor ging.

Familiedag natuurfestival

Rondom de Schaapskooi Bargerveen in Weiteveen organiseren diverse organisaties, waaronder Stichting Het Drentse Veenland, Natuurpark Moor-Veenland, het Veenloopcentrum en Staatsbosbeheer Veenland een natuurdag voor het hele gezin.

Er zijn activiteiten voor alle leeftijden, zoals vogelhuisjes maken, een smokkelspel en uilenballen pluizen. Ook kun je van alles te weten komen over asperges en bijen. Bovendien is de herder met zijn schaapskudde in de buurt. Van 10.00 tot 16.00 uur, de toegang is gratis.

Highland Games Koekange

In Koekange worden Highland Games gehouden. Highland Games zijn een 19e-eeuwse voortzetting van traditionele spelen uit de hooglanden van Schotland. Strijdtoneel is het weiland aan de Harm Smeengestraat. In totaal strijden zeventien teams tegen elkaar om hun kracht, behendigheid en teamgeest te tonen in diverse uitdagende onderdelen. De teams strijden tegen elkaar van 12.30 tot 17.00 uur.

Kunstmarkt Diever

In het centrum van Diever is de jaarlijkse kunstmarkt. Bij verschillende kramen zijn creaties van kunstenaars te zien. Ook zijn er demonstraties, zodat je als bezoeker ziet hoe kunstwerken worden gemaakt. De kunstmarkt wordt gehouden rondom de Pancratiuskerk en duurt van 11.00 tot 17.00 uur.

Keramiekmarkt Dwingeloo