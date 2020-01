Keziah Veendorp: 'Misschien wel te veel voetballer voor een club uit het rechterrijtje'

Van de achttien competitiewedstrijden tot nu toe speelde FC Emmen-verdediger Keziah Veendorp er vijftien. Toch voelt de 22-jarige Groninger zich allesbehalve een vaste waarde in de hoofdmacht van de Drentse club. De sleutel om dat wel te worden heeft hij, naar eigen zeggen, zelf in handen. "Ik moet stabieler worden in het verdedigen."

Veendorp neemt de tijd om zijn verhaal te doen, aan de rand van het zwembad bij het hotel in Estepona. Hij is reëel, rustig en zelfkritisch als hij praat over zijn spel én vooral trots als het gaat over zijn tien maanden oude dochter (Néla). "Vaderschap is echt het mooiste wat er is. Daar kan niets tegenop. Door mijn dochter en voor haar toekomst heb ik een extra motivatie om te slagen."

AS Monaco en Paris Saint-Germain

Slagen als voetballer gaat tot nu toe met pieken en dalen of misschien beter, met horten en stoten. In zijn tijd bij FC Groningen, waar hij vrijwel de gehele jeugdopleiding doorliep, gold Veendorp misschien wel als één van de grootste talenten. Hij speelde in de nationale jeugdelftallen en stond een paar jaar geleden in de belangstelling van de Franse topclubs AS Monaco en Paris Saint-Germain.

Een paar hardnekkige blessures en het overlijden van zijn vader zorgden ervoor dat hij in een behoorlijk dal kwam. Bij FC Emmen vond hij vanaf de zomer van 2017 het plezier in voetballen terug. Toch verloor Veendorp in het promotiejaar zijn basisplek als centrumverdediger en datzelfde gebeurde het afgelopen seizoen.

Ook in het huidige voetbaljaar is het verhaal niet anders. Veendorp begon naast Nick Bakker in het hart van de verdediging, maar inmiddels bestaat het centrale verdedigingsduo uit Michaël Heylen en Miguel Araujo.

'Het team had behoefte aan een echte verdediger'

"De trainer vond me niet stabiel genoeg", legt Veendorp zijn basis-exit uit. "Als ik zeg dat ik het daar niet mee eens ben, dan zeg ik dat ik beter ben dan de jongens die er nu staan. Zo is het niet. Ik denk dat het meer te maken heeft met waar het elftal op dat moment behoefte aan had. Ik ben een ander type dan Michaël en Miguel, iets meer voetballer en dát had het team op dat moment niet nodig. Er was meer behoefte aan een echte stabiele verdediger."

Is Veendorp niet gewoon te veel voetballer voor een club als Emmen of sowieso een club uit het rechterrijtje, waar de druk op de verdediging groter is dan een team uit het linkerrijtje? "Dat weet ik niet. Bovendien vind ik dat we zelf echt heel goed kunnen voetballen. Dat hebben we ook vaak genoeg bewezen. Kunnen we dat in wedstrijden, dan komt mijn kwaliteit goed van pas. Maar misschien past het spel van een club uit het linkerrijtje wel beter bij mij hoor, alleen is er zo'n club die mij wil? Ik heb nog niets gehoord in ieder geval."

'Ik ben goed genoeg voor FC Emmen'

Veendorp is in ieder geval overtuigd van eigen kunnen. "Ik ben goed genoeg voor FC Emmen en ja, ook meer dan dat." Het contract van Veendorp loopt tot het einde van het seizoen en de club heeft een optie voor nog een jaar. "Ik ben op een leeftijd dat ik moet spelen, uren maken om mezelf te ontwikkelen tot die stabiele centrale verdediger. Als het goed is begin ik, vanwege de schorsing van Michaël, in de basis tegen Heracles en dan maar hopen dat ik die basisplek kan behouden."

