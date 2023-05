Journalisten winnen rechtszaak: overheden moeten meewerken aan openbaren Shell Papers

Platform Authentieke Journalistiek (PAJ) diende in 2019 zeventien Wob-verzoeken (tegenwoordig Woo-verzoeken) in bij meerdere ministeries, provincies en gemeentes naar de verwevenheid van Shell en de NAM, en de Nederlandse overheid. Het onderzoek naar die verwevenheid is een samenwerking van journalisten van Follow the Money (FTM), RTV Drenthe en RTV Noord.