Rotonde bij watertoren in Meppel keert misschien niet terug, fietstunnel komt sowieso

Die Steenwijkerstraatweg verandert misschien wel in een fietsstraat. En dan is een rotonde daar niet meer nodig. Maar dat hangt er wel van af of er een nieuwe toegangsweg naar Meppel komt. Mocht de gemeenteraad besluiten die niet aan te laten leggen, is er wel een rotonde nodig bij de watertoren.

Nieuwveense Landen

De rotonde is nu ook de toegang tot de nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen. Maar die toegang komt in ieder geval te vervallen. Momenteel worden er twee nieuwe toegangswegen aangelegd naar de wijk. De huidige weg verandert naar een fietsweg. De fietsers vanuit Nieuwveense Landen, en Nijeveen, kunnen in de toekomst via de fietstunnel naar Meppel.

De rotonde die er nu ligt, verdwijnt sowieso. De vraag is nu dus of er een nieuwe nodig is. Voor de fietstunnel zou het gunstig zijn als er geen nieuwe rotonde komt, omdat er dan meer ruimte komt voor fietsers. Een beleidsadviseur van de gemeente laat weten dat de fietstunnel "passen en meten" is in het huidige ontwerp.

Nieuwe toegangsweg en brug