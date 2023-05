Ambtenaren Meppel huren ruimtes buiten stadhuis om te vergaderen: 'Lekkere koffie, maar niet wenselijk'

Sowieso zijn er flinke plannen voor de begane grond. "De receptie ziet er prima uit." Maar qua veiligheid laat het te wensen over. Zo gebeurt het regelmatig dat de politie erbij moet gehaald worden, voor onvriendelijke gasten. De politie zit tegenwoordig in het stadhuis. "Niet iedereen is even vriendelijk. We willen personeel veilig haar werk willen laten doen."

Raadzaal wordt multifunctioneel

Op de begane grond zit ook de raadzaal. Ook die gaat op de schop. Het is de bedoeling die multifunctioneel te maken. Waar getrouwd kan worden, en wellicht vergadert kan worden.

Zo wordt er gedacht aan een binnenbank in het midden, zodat medewerkers op een informelere manier met elkaar kunnen vergaderen. De zaal kan ook uitgebreid worden in de plannen door een vergaderzaal erbij te betrekken.

De voorzieningen voor de raadsvergaderingen kunnen eveneens beter, zowel voor de politci als voor bezoekers. Die zitten nu aan de rand, gewoon op een stoeltje. Daar moet een betere tribune voor komen, voor beter zicht. Voor nog een beter zicht, is het idee om grote beeldschermen op de muren te plaatsen. "In plaats van turen naar een televisiescherm op de grond", zoals nu het geval is. En overal is de wens om betere digitale voorzieningen te plaatsen.

Geldzorgen

Het gaat allemaal om veel geld. De gemeenteraad wordt om 7,8 miljoen euro gevraagd. Als die akkoord gaat, kan de herinrichting in 2025 en 2026 plaatsvinden. Het is de bedoeling dat tijdens de verbouwing er gewoon doorgewerkt wordt in het stadhuis. Alleen als de begane grond, de ontvangstruimte voor bezoekers, aan de beurt is, wordt waarschijnlijk naar een tijdelijk alternatief gezocht.