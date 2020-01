Annika Chambers komt uit Houston en leerde het zingen in de kerk. Maar de blues leerde ze kennen tijdens haar verblijf in de US Army. Op haar derde album, Let the sass out, brengt ze, naast eigen werk, indrukwekkende covers van nummers van Etta James en Chris Smither. Terecht dat ze in 2019 winnaar werd van US Blues Award. Een zangeres waar we nog veel van zullen horen.