Vroeg op voor dauwtrappen in Ieberenplas, maar dan te paard

Traditioneel dauwtrappen, maar dan iets minder traditioneel. Bij de Ieberenplas bij Grolloo was dat precies wat een groep ruiters deed. Zij gingen dauwtrappen te paard in het bos.

Bij Hemelvaartsdag hoort dauwtrappen. Overal in het land staan mensen vroeg op om veelal in groepsverband een wandeling of fietstocht te maken. Ze zien de natuur wakker worden.