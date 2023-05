'Renovatie van schouwburg Ogterop kost niet alleen geld, het levert ook inkomsten op'

De renovatie van schouwburg Ogterop in Meppel lijkt drie miljoen euro duurder uit te vallen dan eerder werd geschat. Nu wordt gedacht aan een kostenplaatje van 20 à 21 miljoen euro.

"Daarmee blijven we niet binnen het budget, maar wel binnen het geïndexeerde budget", reageert wethouder Jeannet Bos. Ze doelt vooral op de inflatie, de voornaamste reden dat de kosten hoger uitvallen. Zo zijn bijvoorbeeld bouwkosten gestegen, mede als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Dat treft ook de plannen voor Ogterop.

"We kunnen ons niet alles veroorloven", zegt Bos. "Daar zijn we ons van bewust. Je kan besluiten dingen niet te doen, of later te doen. Maar toch staan we als college volledig achter de plannen voor vernieuwbouw van Ogterop."

Meer reparaties vorig jaar dan verwacht

De schouwburg is toe aan vervanging. Het gebouw is op. Jarenlang is alleen noodzakelijk onderhoud gepleegd aan het pand. Het theater kampt met lekkages, achter de schermen zijn op het toneel grote problemen om alles altijd in goede banen te leiden en in de twee zalen kunnen niet tegelijk voorstellingen worden gehouden door onder meer een geluidslek. De lijst met problemen is nog veel langer.

"Uitstel is niet meer mogelijk. Als we willen verbouwen, dan moet het nu." Vorig jaar werd dat al duidelijk. Toen waren er meer onderhoudswerkzaamheden en reparaties dan vooraf gepland. Bijvoorbeeld aan een trekkenwand. Daar wordt op het toneel in de grote zaal mee gewerkt. Aan die wand hangen doeken, decors en licht voor voorstellingen. Van de veertig trekken zijn er vorig jaar twaalf kapot gegaan, die gerepareerd moesten worden.

Partijen wachten met meebetalen

Maar daar zit dus een rekening van 20,85 miljoen euro aan vast. Zekerheid dat de kosten niet verder oplopen is er allerminst. De gemeente hoeft niet alles op te hoesten. Ogterop zelf betaalt anderhalf miljoen en er wordt gehoopt op andere partijen die in willen stappen. De gemeenteraad wil dat 5 miljoen euro opgehaald wordt door externe partijen of fondsen.

"Dat blijkt niet haalbaar", zegt Bos. "We weten dat we 1,1 miljoen euro kunnen binnenhalen." Probleem zit hem voorlopig er nog in, dat de gemeenteraad nog geen definitief besluit heeft genomen of ze de schouwburg wil renoveren. "Zodra dat wel is en de raad er geld voor uittrekt, zijn andere partijen eerder bereid tot cofinanciering. In meest positieve vorm kan gerekend worden met 3,1 miljoen euro."

Geen geld op de rekening

Het geld op de bankrekening van de gemeente Meppel puilt al niet uit. Er is weinig reserve om klappen of plotselinge kosten op te vangen. Sparen doet de gemeente nog nauwelijks. Ze leent vooral, en is jaarlijks 3 miljoen euro kwijt aan rentes met het terugbetalen van leningen.

Ogterop is niet de enige kostenpost. Boven de markt hangt mogelijk nog een nieuw zwembad of een grondige renovatie ervan. Ook dat loopt in de 10 of 20 miljoen euro. In het noorden van de stad wil ze een nieuwe toegangsweg aanleggen voor zo'n 8 miljoen euro en gisteren presenteerde gemeente plannen om het stadhuis opnieuw in te richten. Kosten daarvoor: 7,8 miljoen euro.

'Ogterop is belangrijke voorziening'

"Als gemeente hebben we ambitie om te groeien", verdedigt Bos het besluit om de schouwburg aan te pakken. "We willen graag meer inwoners en bedrijven in de gemeente. Maatschappelijke voorzieningen zijn daarvoor heel belangrijk. Schouwburg Ogterop is een van de belangrijkste voorziening. Behoud van Ogterop is belangrijk voor Meppel en regio. Het versterkt de aantrekkelijkheid een leefbaarheid in de gemeente. Dat zorgt voor een gunstig vestigingsklimaat voor ondernemers en bedrijven, maar ook voor inwoners on hier te gaan wonen."