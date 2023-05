1200 jaar Tynaarlo: 'Oudst genoemde dorp krijgt het jongste hunebed van Drenthe'

Er zijn meerdere dorpen die zich het oudste dorp van Drenthe noemen. En Tynaarlo is er dus een van. "In het jaar 820 is er een plek dat Arloo heet. Dat staat in een bepaalde oorkonde beschreven", zegt Westerhof. "Die oorkonde beschrijft ook waar die plek is. Dat is hier, in Tynaarlo. We kunnen met heel veel procenten zekerheid zeggen dat het Tynaarlo is."