Omstander haalt minderjarig jongetje uit trekker uit sloot, maar raakt zelf gewond

Bij een poging om een minderjarig jongetje te redden uit een trekker die in een sloot terechtkwam, is een omstander zelf gewond geraakt. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het jongetje is wel veilig uit het water gehaald door hem. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. Een trekker is bij Klazienaveen in een sloot terecht gekomen. Hoeveel mensen in de trekker zaten is ook niet bekend. De politie meldt dat het jongetje een van de inzittenden was.