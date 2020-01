Geboorteaangifte in ziekenhuis Emmen: ‘Moeders kunnen er nu bij zijn’

In het ziekenhuis is vanaf vandaag een geboorteloket waar ouders van baby's die geboren worden in het Scheper Ziekenhuis terecht kunnen om hun kindje in te schrijven bij de burgerlijke stand.

Eerste baby

Het eerste kindje dat vandaag in Emmen werd aangegeven bij het loket is baby Izaf uit Emmen. Hij laat al huilend duidelijk van zich horen, maar als zijn moeder hem de borst geeft tijdens de inschrijving is de pasgeboren Emmenaar tevreden.

Dankzij het loket in het ziekenhuis is het voortaan makkelijker voor de moeder om mee te gaan naar de aangifte. Ook is het handig voor de vader, want die hoeft niet de deur uit en kan daardoor bij zijn partner en kindje blijven.

Niet meer alleen vaders erbij

"Het is een stukje dienstverlening. Ouders die bijvoorbeeld uit Hoogeveen komen, moesten tot voor kort na de geboorte in het ziekenhuis weer terugrijden naar Emmen om hun kindje hier aan te geven", zegt Cynthia Jagt van de gemeente Emmen. "Het scheelt wat reistijd. En de moeders komen nu zelf ook mee bij de aangifte. Dat gebeurt in het gemeentehuis niet. Daar zien we alleen de vaders. Het is leuk dat moeders er nu ook bij kunnen zijn."

Net als bij het gemeentehuis moet vooraf wel een afspraak worden gemaakt. Dat kan bij de verpleegkundige die aanwezig was bij de bevalling. Het loket is open op alle doordeweekse dagen tussen 10 en 11 uur 's ochtends.