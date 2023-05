Filmmakers uit Valthe vertrokken naar filmfestival in Cannes: 'Op naar de Oscars'

Filmmakers van Zorglandgoed Mirre in Valthe stapten vanochtend in de auto om naar het filmfestival in het Franse Cannes te gaan. Hun film Ghost Writer wordt daar vertoond en is genomineerd.

Eerder wonnen ze al een prijs op het internationale filmfestival in Los Angeles met hun film One more night. Dus van feestkleding waren ze al voorzien. Tobias Haccou neemt zijn donkergrijze, glimmende pak mee naar Cannes. Een prachtig pak. "Dat mag ook wel voor die prijs", grinnikt hij. "Het heeft duizend euro gekocht. Maar wij hebben zo'n beetje iedere maand wel een filmfestival en dan is de dresscode toch vaak gala of black tie."

Drankje met filmster?

Een beetje spannend is het wel. "Er lopen heel veel hoge piefen rond. Veel mensen die zaken willen doen en mensen die goed zijn voor de marketing en de contacten. Ik ben ook heel benieuwd hoe onze film wordt ontvangen. Maar ik heb er vooral heel veel zin in", aldus Tobias.

Hij hoopt er veel sterren te zien. "Ik zie Natalie Portman wel zitten, of Scarlett Johansson. Maar als ik een drankje kan doen met Johnny Depp of Leonardo DiCaprio vind ik het ook wel goed." Gaat dat ook echt gebeuren? "Nee. Maar als we ze kunnen spotten is het ook al leuk."

Film maken in twee dagen

De filmploeg bestaat uit tieners die wonen op Zorglandgoed Mirre. Het zijn jongeren met psychische, emotionele en psychiatrische problemen. Jongeren die het vertrouwen in zichzelf, de zorg en anderen kwijt zijn en het leven als uitzichtloos ervaren.

Op Mirre maken de jongeren films als een van de therapieën. Voor de camera leren ze zichzelf te laten zien en hun gevoelens te uiten. Het geeft de jongeren veel zelfvertrouwen en verbetert het beeld wat ze van zichzelf hebben. Bovendien zorgt het voor plezier in het leven.

De films Ghost Writer en One more night zijn gemaakt voor het 48Hour Film Project, waar teams over de hele wereld aan meedoen. Tijdens het project krijgt het team een opdracht voor een speelfilm die binnen 48 uur klaar moet zijn.

Eervol

Tobias vindt het een onwijs grote eer dat hun film in Cannes wordt vertoond. "Het is amper te beseffen. Dan gaat het zo van: we moeten dit of dat nog even regelen voor Cannes. Op naar de Oscars", lacht hij.

En ook Emmily Haccou moet zichzelf af en toe in de arm knijpen. "Het is een van grootste festivals die er zijn. Het is absurd. Dit is een van de hoogste dingen die je kunt bereiken."

Intussen gaan ze door met waar ze goed in zijn. "We zijn bezig met nog meer films in 48 uur maken en andere films. Maken, maken, maken", aldus Emmily.