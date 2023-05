Effecten van corona: bijna ton verlies voor Ogterop en helft van bezoekers van voor corona

Schouwburg Ogterop heeft vorig jaar een verlies van 97.000 euro geleden. Dat komt vooral door corona, de naweeën ervan en andere maatschappelijke en wereldwijde ontwikkelingen die invloed hebben op de financiële situatie van huishoudens, zoals de stijgende kosten.

Het theater in Meppel trok vorig jaar 28.508 bezoekers. Dat is fors meer dan in 2021, maar toen kende de schouwburg een dieptepunt. Als gevolg van corona kwamen er toen nog geen 8.000 bezoekers. Het bezoekersaantal is vorig jaar nog niet terug op het niveau van voor corona. Toen schommelde het bezoekersaantal jaarlijks tussen de 50.000 en 60.000.

Normaal gesproken trekken de theatervoorstellingen in de schouwburg de meeste bezoekers, maar dat is vorig jaar voor het eerst niet het geval. Activiteiten waar Ogterop voor is verhuurd, trokken de meeste. Dat kunnen zakelijke activiteiten zijn als vergaderingen, maar ook culturele activiteiten als schooluitvoeringen en ook Puppet International. Dat laatste is een internationaal poppenfestival dat om het jaar gehouden wordt, maar door corona in 2018 voor het laatst was. Puppet trok meer dan 10.000 bezoekers.

De 81 voorstellingen die vorig jaar in Ogterop werden gespeeld, hebben 12.788 bezoekers getrokken. In het laatste jaar voor corona, 2019, kwamen er 26.010 bezoekers af op 104 theatervoorstellingen. Inclusief alle andere activiteiten in Ogterop kwam de teller in 2019 tot 50.308 bezoekers.

Vrienden

Half februari werden de meeste coronamaatregelen opgeheven en konden theaters dus weer open. Toch bleef het onzeker of maatregelen terug zouden keren en die onzekerheid heeft invloed op de kaartverkoop, merkte Ogterop. Publiek was afwachtend en de kaartverkoop kwam later op gang en bleef daardoor achter. Er is voor 156.000 euro minder aan kaarten verkocht dan verwacht.

Om mensen weer terug in het theater te krijgen, startte Ogterop een campagne. Iedereen kon een jaar gratis vriend van Ogterop worden. Zij kunnen onder meer eerder kaarten bestellen en krijgen korting op veel voorstellingen. Het doel was om 20 procent meer mensen vriend te laten maken.

De campagne eindigde met een stijging van 83 procent, naar bijna 1500 theatervrienden. "We hebben het gemiddeld aantal bezoekers en verhuringen ook flink zien toenemen en durven te stellen dat de campagne bij heeft gedragen vertrouwen terug te winnen en de loop naar Schouwburg Ogterop er weer in te krijgen", schrijft het theater.

Extra kosten door staat gebouw

Voor de zomer neemt de gemeenteraad een besluit over een grondige renovatie van de schouwburg. Dat gaat volgens de huidige voorspellingen tussen de 20 en 21 miljoen euro kosten. Dit jaar was Ogterop al extra kosten kwijt, vanwege de staat van het gebouw. Zo was er onder andere op meerdere plekken lekkage, vallen (licht)armaturen steeds vaker uit en moest verouderde audiovisuele apparatuur vervangen worden omdat het kapot ging. Van de hijsinstallatie voor decors moesten 12 van de 40 vervangen worden. Het onderhoud aan theatertechnische installaties bracht 20.000 euro aan hogere kosten met zich mee.