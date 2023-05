Highland Games in Koekange: gooien, tillen en zweten

Met melkbussen sjouwen, zware zandzakken van de ene naar de andere kant tillen en boomstammen gooien. Het is flink zweten geblazen tijdens de Highland Games in Koekange.

"De Highland Games zijn van oudsher spelen vanuit Schotland. Daarbij gaat het om kracht en behendigheid", zegt organisator Henk Hummel. Het is de achtste keer dat Hummel, samen met Ard Wanders, deze dag organiseert. "Vorig jaar was het moeilijk om teams bij elkaar te krijgen, omdat er veel andere evenementen waren. Dit jaar doen er zeventien teams mee. Dus we zijn heel blij. Het is prachtig weer en een leuke dag."