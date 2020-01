De tijd voor wintersportvakanties is weer aangebroken. In Drenthe hebben we geen sneeuw, maar je kan hier wel oefenen voor de wintersportvakantie. Zoals in Wezuperbrug waar een borstelbaan ligt. Een goede oefening want skiën op een borstelbaan blijkt moeilijker dan skiën of sneeuwborden in echte sneeuw. En ook bij een val, voel je dit iets meer dan in de echte sneeuw.