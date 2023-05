Drie verdachten aangehouden na steekpartij in centrum Assen

Rond acht uur werd het slachtoffer neergestoken. Hij moest naar het ziekenhuis. Over zijn toestand is niets bekend. Het Koopmansplein werd na het incident afgezet met linten en de politie begon een zoektocht naar de daders.

De drie aangehouden verdachten worden verdacht van betrokkenheid bij de steekpartij. Wat hun rol is geweest is nog onduidelijk. De politie onderzoekt wat zich precies op het plein heeft afgespeeld. Ook is onbekend waarom het slachtoffer is neergestoken.