Den Haag wil niet meer betalen: einde dreigt voor basisschool in Echten

Basisschool 't Echtenest in Echten dreigt de deuren te moeten sluiten. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft aan het Stichting Wolderwijs, waar 't Echtenest onder valt, laten weten dat dat de financiering per 1 augustus stopt.

"En dat kwam heel hard binnen in de hechte gemeenschap van het kleine Drentse dorpje", laat Stichting Wolderwijs weten. "Het bestuur van de school en de medezeggenschapsraad gaan nu met steun van ouders, de leerkrachten, Vereniging Dorpsbelangen, de rest van het dorp en met sympathie van gemeente De Wolden de minister van Onderwijs vragen om dit besluit terug te draaien."

Leerlingenaantal

Het aantal leerlingen van 't Echtenest begaf zich de afgelopen drie jaar onder de zogeheten opheffingsnorm van 30. Voor het eerst telde de school zelfs minder dan 23 scholieren. Die aantallen zijn niet hoog genoeg voor DUO, onderdeel van het Nederlandse onderwijsministerie in Den Haag, om de portemonnee te trekken.

Volgens de school gaat het om een "tijdelijke dip" van het leerlingenaantal, en ziet het er voor de komende jaren beter uit. Helemaal met de geplande nieuwbouw van de wijk Nijstad-Oost in Hoogeveen, twee kilometer van het dorp. "Ook in Echten zelf komen nieuwe woningen. Het zou echt zonde zijn om onze school nu te sluiten."

Impact op gemeenschap

Het schoolbestuur en de gemeenschap vrezen dat het verlies van de school een grote impact op het dorp zal hebben. Het bestuur en de medezeggenschapsraad (MR) van stichting Wolderwijs doen nu een beroep op de minister van Onderwijs. Verantwoordelijk minister voor het primaire onderwijs is Dennis Wiersma (VVD).

"Wij roepen minister Wiersma op om verder te kijken dan alleen efficiëntie en doelmatigheid en te gaan voor de leefbaarheid van het dorp Echten. Wij nodigen de minister dan ook van harte uit om in Echten zelf te ervaren wat het belang van een basisschool is in een hechte gemeenschap als deze", aldus Marije Palmers, voorzitter van de MR.