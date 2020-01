Drenten merken weinig van spanning in Iran: 'De onrust is in Nederland groter'

De spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten zijn sinds afgelopen week enorm opgelopen. Het Amerikaanse leger doodde de Iraanse topmilitair Soleimani met raketaanvallen in Irak. Iran dreigt nu terug te slaan, maar ook de Amerikaanse president Trump zegt dat er nog meer aanvallen kunnen komen.

De passagiers die deel uitmaken van de Iran-reis. Helemaal rechts: Iliyas Hoshyar. (foto: Iliyas Hoshyar)

Van Vilsteren is afgelopen vrijdag afgereisd naar Iran voor een rondreis van twee weken.

Vanuit Nederland krijgt zijn gezelschap een hoop e-mailtjes en appjes over de situatie in Iran. "Maar de situatie is hier vrij rustig. We merken er niet zoveel van. De mensen hier zien ons niet als bondgenoot van Amerika. Wij zijn nu toeristen die geld in het laatje brengen in het laagseizoen."

Grote posters en zwarte vlaggetjes

Het enige dat Van Vilsteren merkt zijn de metershoge portretten van de generaal die in de hoofdstad Teheran hangen. Daarnaast hangt de stad vol met zwarte vlaggetjes om de drie dagen rouw aan te geven. "Gisteren waren we in Teheran en op Azadi-plein, waar in 1979 de Islamitische Revolutie begon, wordt vandaag wel een ceremonie gehouden. Het lichaam van Soleimani wordt daar naartoe gebracht. Verder merk je er niet zoveel van."

De groep is inmiddels niet meer in Teheran. "Wij zitten nu 500 kilometer ten westen van de hoofdstad. Hier heb je alleen in het hotel een klein gedenkhoekje met de Iraanse vlag en een poster van de generaal."

Reisleider

Ook is de dood van Soleimani niet het gesprek van de dag. Er wordt juist over veel andere dingen gesproken. "Ik ben hier mee als reisleider en vertel veel over de cultuur. Daarnaast vertel ik veel over de tentoonstelling over Iran die in het Drents Museum is geweest", zegt Van Vilsteren. "We zien veel van de Perzische cultuur en wordt er veel gelachen. We hebben veel plezier op deze reis."

Als voorbeeld van de koppeling tussen Iran en het Drents Museum noemt Van Vilsteren de Behistun-inscriptie. "Die was in het museum zes meter hoog. Nu gaan we het origineel bezoeken, die is zestig meter hoog." De reis van het gezelschap duurt nog veertien dagen.

Lees ook: