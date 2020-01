Vier containers 'vergeten' post alsnog bezorgd

In het postsorteercentrum in Assen zijn 4 van deze rolcontainers met poststukken blijven staan (foto: ANP/Freek van den Bergh)

De inhoud van de rolcontainers zou zich in 2018 en 2019 hebben opgestapeld, meldt een bron aan RTV Drenthe. PostNL erkent dat de inhoud van de vier containers destijds niet is bezorgd, maar kan niet exact melden hoelang de achtergebleven stukken in Assen hebben gelegen.

"Afgelopen vrijdag hebben onze bezorgers de inhoud van de containers alsnog persoonlijk bezorgd aan de geadresseerden. We hebben bij alle ontvangers aangebeld en uitgelegd waarom hun brief of pakket helaas vertraging had. Mensen die op dat moment niet thuis waren kregen een brief", legt een woordvoerster van het postbedrijf uit.