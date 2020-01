Tien schapen doodgebeten in Hooghalen

In Hooghalen zijn afgelopen zaterdag tien schapen doodgebeten, dat meldt overheidsinstantie BIJ12. DNA-onderzoek moet nog uitwijzen of ze slachtoffer zijn geworden van een wolf. Dat onderzoek duurt vaak een maand.

Het is de derde keer in een jaar tijd dat er bij Hooghalen schapen zijn doodgebeten. In totaal zijn er in Hooghalen 34 schapen doodgebeten binnen tien maanden. Het totaal aantal doodgebeten schapen in Drenthe vanaf januari 2019 komt op 62.

Janka uit Duitsland

Van bijna al deze 62 incidenten is inmiddels vastgesteld dat de schapen zijn doodgebeten door een wolf. Alleen van de incidenten van december vorig jaar moet nog worden vastgesteld of het door een wolf komt. Het onderzoek naar specifiek welke wolf verantwoordelijk is, laat drie maanden op zich wachten.

Van de eerdere doodgebeten schapen in Hooghalen is dus al bekend dat ze door een wolf zijn omgekomen. Van de wolvenbeet van 29 maart is ook bekend welke wolf dat geweest is. Wolf Janka uit Duitsland was toen verantwoordelijk voor de slachting van 12 schapen.

Vergoeding

Mocht uit het onderzoek blijken dat inderdaad een wolf de dader is van de slachting kan de schapenhouder aanspraak maken op een vergoeding uit het Faunafonds van BIJ12.

