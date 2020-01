Schutter Paterswolde langer vast: gemeente sluit woning

De man die in de nacht van donderdag op vrijdag politieagenten beschoot in Paterswolde blijft twee weken langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris van de rechtbank Noord-Nederland vandaag bepaald.

Het huis aan de Hayo Hindriksweg waar de schietpartij plaatsvond, is vandaag voor een half jaar gesloten. Burgemeester Marcel Thijsen van Tynaarlo heeft aanwijzingen dat er in het huis in drugs gehandeld werd. In het huurhuis heeft de politie na de arrestatie van de 27-jarige man "voorwerpen, stoffen en betaalmiddelen gevonden die gebruikt worden bij het maken van en handelen in harddrugs", aldus de gemeente.

Ook vond de politie in het huis wapens en munitie. Om wat voor wapens en drugs het gaat, is niet bekend.

Man en vrouw opgepakt

Politieagenten kwamen donderdagnacht naar het huis vanwege een melding dat de man zijn vriendin zou hebben mishandeld. De vrouw zou ook opgesloten zitten in de woning. De man begon plotseling vanuit een steeg op de politie te schieten. De agenten schoten terug.

Leden van een arrestatieteam vonden de man even later in een tuin. In zijn buurt werd ook een vuurwapen gevonden.

De vrouw werd ook aangehouden, maar is afgelopen weekend weer vrijgelaten, zegt een politiewoordvoerder. Zij is volgens het Openbaar Ministerie nog steeds verdachte. Waarvan ze precies wordt verdacht, wil het OM nog niet zeggen.

Nog weinig bekend

Ook details over de schutter wil een woordvoerder van het OM niet kwijt, omdat de man in alle beperkingen zit. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met de politie en zijn advocaat. Of de man zelf ook in Paterswolde woont, kan het OM niet zeggen.

Burgemeester Marcel Thijsen zegt over de woningsluiting dat de gemeente lik-op-stuk-beleid hanteert. "We zullen dergelijke criminaliteit nooit tolereren. Daarom heb ik het huis na de vondst zo snel mogelijk gesloten op basis van de Opiumwet."

De woning in Paterswolde wordt dichtgetimmerd en verzegeld.

