Wapen waarmee man door Assen liep was nep

De gewapende man die gistermiddag in het centrum van Assen rondliep, had geen echt wapen bij zich. Dat zegt een woordvoerder van de politie.

Meerdere mensen zagen de 28-jarige man uit Oosterwolde gisteren in het centrum lopen en belden de politie, omdat hij een groot zwart wapen bij zich had. Aan het begin van de avond konden agenten hem aanhouden. De man wordt verdacht van het bezit van een verboden wapen.

Verschil echt en nep niet te zien

Dat het wapen dat hij bij zich had geen echt 'scherp' vuurwapen is, maakt de situatie niet minder ernstig, vertelt de politiewoordvoerder. "We nemen dit hoog op, omdat je op afstand niet kunt zien of een wapen wel of niet echt is. Als je bijvoorbeeld een nepvuurwapen op ons richt, schieten wij je wel neer als het verschil niet te zien is."

De man zit vast en is vandaag voor de eerste keer verhoord. Over de reden dat de man 'gewapend' door het centrum van Assen liep, wil de woordvoerder niks kwijt. Of de Fries een bekende van de politie is, wil de woordvoerder eveneens niet zeggen. Het nepwapen wordt nog verder onderzocht.