Drenthe is vruchtbare grond voor piratenfestivals

"Afgelopen woensdag hebben we nog gemaaid, en moet je nu zien. Dit heb ik nog nooit zo meegemaakt." Eddie Mensink loopt door het hoge gras dat inmiddels alweer op zijn festivalterrein is gegroeid. Hij is de organisator van het festival dat net buiten Borger zijn tent heeft opgezet.

Net als het gras vruchtbare grond heeft gevonden in Borger, zo heeft het Mega Piraten Festijn dat ook, bevestigt organisator Mensink. "Je zou dat wel kunnen zeggen. We staan elk jaar in Borger en dat past gewoon bij ons. De mensen in deze omgeving vinden het geweldig, ook dat we steeds terugkomen. Dit is de enige halte waar we elk jaar terugkomen."

Rondreizend festival

Mensink begon in 2004 het piratenfestival met een relatief klein feest in het Overijsselse Lemelerveld. Inmiddels is het een rondreizend festival van piratenmuziek dat in het voor- en najaar meerdere shows geeft. Dit jaar wordt het festival voor de 18e keer in Borger gehouden.

Drenthe is typisch piratengebied, volgens Mensink. "Denk aan Jannes, hier vlakbij geboren. Denk aan Lucas en Gea, René Karst. Noem maar op, heel veel zangers en zangeressen komen hier uit de omgeving. En ook al vroeger in de piraterij, piratenmuziek is heel succesvol hier."

Hoop werk

Het festivalterrein wordt meerdere keren per seizoen opgebouwd en afgebroken, en dat al jaren lang. Vandaag wordt de laatste hand gelegd. Mensink praat er makkelijk over, maar het blijft een hoop werk dat verzet wordt.